Stupéfaction à l'OM ! Longoria prêt à suivre Marcelino

Un mauvais vent souffle à la tête de l’Olympique de Marseille. Après l’entraîneur Marcelino, le président pourrait claquer la porte.

La houleuse réunion des supporters de l’Olympique de Marseille, tenue lundi soir a commencé à avoir ses conséquences. En effet, l’entraîneur espagnol de l’OM, Marcelino, a déposé le tablier. Mais ce ne serait pas fini, puisque le président Pablo Longoria devrait lui emboîter les pas.

Logoria invité à déposer l’éponge

Critiqué pour ses choix et les résultats plus ou moins convaincants à la tête de la formation phocéenne, Marcelino a jugé bon de déposer le tablier après 80 jours de gestion au sein de l’Olympique de Marseille. Après une élimination au troisième tour préliminaire de Ligue des champions de l’UEFA, le club marseillais, bien qu’il soit invaincu en championnat de France, ne connaît pas une réussite comme on l’espérait après plusieurs recrutements.

Après le coach, le président devrait aussi prendre la porte. Sauf surprise, Pablo Longoria quittera ses fonctions de président de l’Olympique de Marseille très prochainement. Selon les informations de Eurosport, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, va démissionner de son poste de président de l'équipe après avoir été menacé de mort par les ultras du club. Ceci suite à la réunion du lundi soir

L'article continue ci-dessous

A en croire la même source, l’entraîneur Marcelino, choqué des pressions reçues par Pablo Longoria, a confié à quelques joueurs, ce mardi matin qu’il était prêt à démissionner. Selon les informations de RMC Sport, il lie surtout son destin à celui de Longoria. Si le président de la formation phocéenne décide de partir, Marcelino n’hésiterait pas à officialiser son départ du club.

Le média français indique que des réunions ont actuellement lieu au sommet du club, où la position de Frank McCourt est également attendue, mais personne ne veut encore se montrer définitif sur les décisions prises par les principaux concernés. C’est le début d’une probable crise au sein de l’Olympique de Marseille, qui prépare son entrée en lice pour la Ligue Europa.