A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 1 9 sept. 2026 - 12:45 MHPArena

Le match entre VfB Stuttgart et Viking FK en Ligue des Champions est diffusé en France sur les chaînes listées ci-dessous. Vous pouvez suivre la rencontre en direct sur Canal+ Sport ou via myCANAL pour le live stream.

Comment regarder VfB Stuttgart contre Viking avec un VPN

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VfB Stuttgart vs Viking : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 9 sept. 2026 - 12:45 MHPArena

Le match d'aujourd'hui entre VfB Stuttgart et Viking débutera à 9 sept. 2026, 18:45.

Du côté de Stuttgart, Sebastian Hoeness devra se passer de Dennis Seimen et Tiago Tomas, tous deux blessés. Nikolas Nartey est quant à lui suspendu pour cette rencontre. Le onze probable alignerait Fabian Bredlow dans les buts, avec une défense composée de Josha Vagnoman, Jeff Chabot, Finn Jeltsch et Maximilian Mittelstaedt, tandis que Angelo Stiller, Grischa Proemel et Chris Fuehrich animent le milieu de terrain, et que Deniz Undav et Dzenan Pejcinovic sont attendus en attaque aux côtés de Jamie Leweling.

Pour le Viking FK, Morten Jensen sera privé de Veton Berisha, Anders Baertelsen et Sondre Bjoershol, tous blessés. La formation norvégienne devrait s'appuyer sur Arild Oestboe dans les buts, avec un bloc défensif composé de Gianni Stensness, Henrik Heggheim, Jesper Daland et Vetle Auklend, et un milieu articulé autour de Kristoffer Askildsen, Joe Bell et Tobias Moi, avec Zlatko Tripic, Peter Christiansen et Simen Kvia-Egeskog en soutien offensif.

Le VfB Stuttgart présente un bilan de deux victoires, deux défaites et aucun match nul sur ses cinq dernières sorties. La formation de Hoeness a terminé cette série sur une note positive en battant Cologne 4-1 en Bundesliga, après avoir subi une lourde défaite 5-1 face au Bayern Munich. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Stuttgart a marqué 9 buts et en a encaissé 8, ce qui traduit une équipe capable de produire offensivement mais qui présente des lacunes défensives.

Le Viking FK, lui, affiche trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Norvégiens ont partagé les points avec Sandefjord (1-1) lors de leur dernier match de championnat, après avoir disposé d'Aalesund 2-1 en Eliteserien. Leur élimination du Dinamo Zagreb en qualification (victoire 3-1 à l'aller, nul 2-2 au retour) confirme leur solidité dans les compétitions européennes. Sur ces cinq rencontres, le Viking a inscrit 8 buts et n'en a concédé que 5.

Les données disponibles n'indiquent aucune confrontation directe entre le VfB Stuttgart et le Viking FK. Ce match constituera donc une première rencontre officielle entre les deux clubs.

Dans le tableau de la Ligue des Champions, VfB Stuttgart et Viking FK sont tous les deux classés en première position de leur groupe respectif au moment de cette rencontre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.