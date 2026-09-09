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Sporting CP vs Galatasaray: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Sporting CP vs Galatasaray
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Sporting CP et Galatasaray, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ce match de Ligue des Champions entre le Sporting CP et Galatasaray est diffusé en France sur CANAL+ Live et en streaming via myCANAL. Les options de visionnage sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Sporting CP contre Galatasaray avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Sporting CP vs Galatasaray : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 1
Estadio Jose Alvalade

Le match d'aujourd'hui entre Sporting CP et Galatasaray débutera à 9 sept. 2026, 21:00.

Sporting CP vs Galatasaray Équipes probables

4-2-3-1
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
Formation
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
R. SilvaR. SilvaZ. DebastZ. DebastG. InacioG. InacioM. AraujoM. AraujoI. FresnedaI. FresnedaR. ZalazarR. ZalazarG. CatamoG. CatamoS. AltimiraS. AltimiraF. GoncalvesF. GoncalvesI. DoumbiaI. DoumbiaL. SuarezL. SuarezU. CakirU. CakirI. JakobsI. JakobsR. SallaiR. SallaiAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciD. SanchezD. SanchezL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovGabriel SaraGabriel SaraY. AkgunY. AkgunL. SaneL. SaneB. YilmazB. Yilmaz
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Sporting CP

Onze de départ

Galatasaray

Entraineur

  • R. Borges
  • O. Buruk

Du côté du Sporting CP, Rui Borges devrait aligner un onze composé de Rui Silva dans les buts, avec une défense articulée autour de Zeno Debast, Gonçalo Inácio et Maximiliano Araújo. Nuno Santos et João Simões sont blessés et ne seront pas disponibles pour cette rencontre.

Galatasaray sera privé de plusieurs éléments importants : Victor Osimhen, Mario Lemina, Günay Güvenc et Wilfried Singo sont tous sur la liste des blessés. Okan Buruk devrait s'appuyer sur un onze incluant Uğurcan Çakır dans les buts, Davinson Sánchez en défense, et Lucas Torreira au milieu, avec Leroy Sané et Barış Alper Yılmaz sur les ailes. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

SCP

SCP - Forme

EST
N2-2
VSC
V3-2
ALV
V3-1
RA
V0-4
NAC
V2-0
But marqué (encaissé)
14/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
GAL

GAL - Forme

VIL
D1-2
COB
N2-2
ERZ
V0-4
GOZ
V3-2
IBS
V2-3
But marqué (encaissé)
13/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Sporting CP présente un bilan de quatre victoires et un match nul sur ses cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues. La formation lisboète a inscrit 14 buts et n'en a concédé que 7 sur cette période, avec notamment un succès 0-4 à Rio Ave et une victoire 3-2 contre Guimarães. Le seul faux pas remonte au 8 août, avec un match nul 2-2 face à Estrela da Amadora. Le Sporting arrive donc dans une dynamique offensive solide.

Galatasaray affiche trois victoires, un match nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Stambouliotes ont marqué 12 buts et en ont encaissé 9, avec une victoire 0-4 à Erzurumspor qui illustre leur capacité à dominer sur le plan offensif. La seule défaite, 1-2 contre Villarreal, remonte à un match amical de préparation en août. En championnat, Galatasaray reste invaincu avec trois succès consécutifs.

Les données disponibles ne permettent pas de fournir un historique des confrontations directes entre le Sporting CP et Galatasaray pour ce match.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
InterInterINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
Qualification pour les quarts de finale

Dans le classement de la phase de Ligue des Champions, le Sporting CP occupe la 33e place tandis que Galatasaray se positionne au 14e rang.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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