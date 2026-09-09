A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 1 9 sept. 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Ce match de Ligue des Champions entre le Sporting CP et Galatasaray est diffusé en France sur CANAL+ Live et en streaming via myCANAL. Les options de visionnage sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Sporting CP contre Galatasaray avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Sporting CP vs Galatasaray : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 9 sept. 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Le match d'aujourd'hui entre Sporting CP et Galatasaray débutera à 9 sept. 2026, 21:00.

Du côté du Sporting CP, Rui Borges devrait aligner un onze composé de Rui Silva dans les buts, avec une défense articulée autour de Zeno Debast, Gonçalo Inácio et Maximiliano Araújo. Nuno Santos et João Simões sont blessés et ne seront pas disponibles pour cette rencontre.

Galatasaray sera privé de plusieurs éléments importants : Victor Osimhen, Mario Lemina, Günay Güvenc et Wilfried Singo sont tous sur la liste des blessés. Okan Buruk devrait s'appuyer sur un onze incluant Uğurcan Çakır dans les buts, Davinson Sánchez en défense, et Lucas Torreira au milieu, avec Leroy Sané et Barış Alper Yılmaz sur les ailes. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Le Sporting CP présente un bilan de quatre victoires et un match nul sur ses cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues. La formation lisboète a inscrit 14 buts et n'en a concédé que 7 sur cette période, avec notamment un succès 0-4 à Rio Ave et une victoire 3-2 contre Guimarães. Le seul faux pas remonte au 8 août, avec un match nul 2-2 face à Estrela da Amadora. Le Sporting arrive donc dans une dynamique offensive solide.

Galatasaray affiche trois victoires, un match nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Stambouliotes ont marqué 12 buts et en ont encaissé 9, avec une victoire 0-4 à Erzurumspor qui illustre leur capacité à dominer sur le plan offensif. La seule défaite, 1-2 contre Villarreal, remonte à un match amical de préparation en août. En championnat, Galatasaray reste invaincu avec trois succès consécutifs.

Les données disponibles ne permettent pas de fournir un historique des confrontations directes entre le Sporting CP et Galatasaray pour ce match.

Dans le classement de la phase de Ligue des Champions, le Sporting CP occupe la 33e place tandis que Galatasaray se positionne au 14e rang.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.