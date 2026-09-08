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Real Madrid vs Inter: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Real Madrid vs Inter
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Real Madrid et Inter, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Le match Real Madrid - Inter Milan est diffusé en direct sur CANAL+ Live, myCANAL et Canal+ Foot. Retrouvez les options de streaming et les modalités d'accès via les liens ci-dessous.

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Comment regarder Real Madrid contre Inter avec un VPN

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Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Real Madrid vs Inter : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 1
Estadio Bernabeu

Le match d'aujourd'hui entre Real Madrid et Inter débutera à 8 sept. 2026, 21:00.

Real Madrid vs Inter Équipes probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formation
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
T. CourtoisT. CourtoisT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaIbrahima KonatéIbrahima KonatéVinicius JuniorVinicius JuniorJ. BellinghamJ. BellinghamF. ValverdeF. ValverdeB. DiazB. DiazYan DiomandéYan DiomandéKylian MbappéKylian MbappéJ. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckH. CalhanogluH. CalhanogluC. AugustoC. AugustoP. ZielinskiP. ZielinskiA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaF. EspositoF. EspositoL. MartinezL. Martinez
Inter crest
Inter
INT
4-2-3-1
Real Madrid

Onze de départ

Inter

Entraineur

  • J. Mourinho
  • C. Chivu

Du côté du Real Madrid, José Mourinho devra composer sans plusieurs éléments importants. Tchouaméni, Asencio, Militao, Endrick, Thiago Pitarch, Rodrygo et Mendy sont tous à l'infirmerie. Arda Güler, Eduardo Camavinga et Bernardo Silva sont suspendus. Le onze probable alignerait Courtois dans les buts, une défense composée de Konaté, Huijsen, Rüdiger et Cucurella, un milieu avec Bellingham, Valverde et Brahim Diaz, et un trio offensif formé de Dumfries, Vinicius Junior et Mbappé.

L'Inter aborde ce déplacement avec un effectif quasi au complet. Djed Spence est le seul joueur indisponible, et aucune suspension n'est à signaler. Cristian Chivu devrait s'appuyer sur un onze incluant Josep Martinez dans les buts, Bastoni, Akanji et Bisseck en défense, Calhanoglu, Carlos Augusto, Zielinski, Diouf et Barella au milieu, avec Pio Esposito et Lautaro Martinez en attaque.

RMA

RMA - Forme

S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
D1-0
But marqué (encaissé)
13/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
INT

INT - Forme

JUV
V1-2
BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
But marqué (encaissé)
11/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Real Madrid présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq dernières sorties, avec un total de dix buts marqués et trois concédés. La défaite 1-0 contre le Bétis Séville le 4 septembre est la seule ombre au tableau, précédée d'une large victoire 4-0 face à Malaga. Les Merengues avaient également écrasé la Real Sociedad 4-1 lors de leur troisième journée de Liga.

L'Inter affiche quant à elle un parcours sans faute sur les cinq derniers matchs, avec cinq victoires consécutives, neuf buts marqués et seulement deux concédés. Le succès 3-2 contre Naples est le plus récent, et les Nerazzurri avaient auparavant dominé Monza 4-1. Cette régularité offensive et cette solidité défensive confirment la bonne forme du club lombard à l'entame de la saison.

Face à face

Real MadridNulInter
5
0
0
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Inter badge
Inter
INT
0
FDM
Ligue des Champions
Inter badge
Inter
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FDM
Ligue des Champions
Inter badge
Inter
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter badge
Inter
INT
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter badge
Inter
INT
0
FDM
11Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La dernière confrontation entre les deux clubs en Ligue des Champions remonte au 7 décembre 2021, lorsque le Real Madrid s'était imposé 2-0 au Bernabéu. Sur les quatre derniers duels européens répertoriés, le Real Madrid s'est imposé à trois reprises contre une seule victoire pour l'Inter, avec un bilan global de huit buts marqués pour les Madrilènes contre deux pour les Milanais. Le seul succès intériste dans cet historique récent est un match nul qui n'apparaît pas, les Nerazzurri n'ayant pas gagné lors des rencontres listées.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenesAEK AthenesAEK
00000000
1
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
1
Bétis SévilleBétis SévilleBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualification pour les quarts de finale

Dans le classement de la Ligue des Champions, le Real Madrid et l'Inter Milan occupent tous deux la première place de leur groupe respectif au moment de cette rencontre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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