A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 1 8 sept. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

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Comment regarder Real Madrid contre Inter avec un VPN

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Real Madrid vs Inter : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 8 sept. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le match d'aujourd'hui entre Real Madrid et Inter débutera à 8 sept. 2026, 21:00.

Du côté du Real Madrid, José Mourinho devra composer sans plusieurs éléments importants. Tchouaméni, Asencio, Militao, Endrick, Thiago Pitarch, Rodrygo et Mendy sont tous à l'infirmerie. Arda Güler, Eduardo Camavinga et Bernardo Silva sont suspendus. Le onze probable alignerait Courtois dans les buts, une défense composée de Konaté, Huijsen, Rüdiger et Cucurella, un milieu avec Bellingham, Valverde et Brahim Diaz, et un trio offensif formé de Dumfries, Vinicius Junior et Mbappé.

L'Inter aborde ce déplacement avec un effectif quasi au complet. Djed Spence est le seul joueur indisponible, et aucune suspension n'est à signaler. Cristian Chivu devrait s'appuyer sur un onze incluant Josep Martinez dans les buts, Bastoni, Akanji et Bisseck en défense, Calhanoglu, Carlos Augusto, Zielinski, Diouf et Barella au milieu, avec Pio Esposito et Lautaro Martinez en attaque.

Le Real Madrid présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq dernières sorties, avec un total de dix buts marqués et trois concédés. La défaite 1-0 contre le Bétis Séville le 4 septembre est la seule ombre au tableau, précédée d'une large victoire 4-0 face à Malaga. Les Merengues avaient également écrasé la Real Sociedad 4-1 lors de leur troisième journée de Liga.

L'Inter affiche quant à elle un parcours sans faute sur les cinq derniers matchs, avec cinq victoires consécutives, neuf buts marqués et seulement deux concédés. Le succès 3-2 contre Naples est le plus récent, et les Nerazzurri avaient auparavant dominé Monza 4-1. Cette régularité offensive et cette solidité défensive confirment la bonne forme du club lombard à l'entame de la saison.

La dernière confrontation entre les deux clubs en Ligue des Champions remonte au 7 décembre 2021, lorsque le Real Madrid s'était imposé 2-0 au Bernabéu. Sur les quatre derniers duels européens répertoriés, le Real Madrid s'est imposé à trois reprises contre une seule victoire pour l'Inter, avec un bilan global de huit buts marqués pour les Madrilènes contre deux pour les Milanais. Le seul succès intériste dans cet historique récent est un match nul qui n'apparaît pas, les Nerazzurri n'ayant pas gagné lors des rencontres listées.

Dans le classement de la Ligue des Champions, le Real Madrid et l'Inter Milan occupent tous deux la première place de leur groupe respectif au moment de cette rencontre.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.