PSV vs Shakhtar Donetsk : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 10 sept. 2026 - 12:45 Philips Stadion

Le match d'aujourd'hui entre PSV et Shakhtar Donetsk débutera à 10 sept. 2026, 18:45.

Où regarder le match ?

Le match PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk est diffusé en direct sur Canal+ Sport et disponible en streaming sur myCANAL. Les options pour regarder la rencontre en live sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Peter Bosz devrait aligner un onze composé de Matej Kovar dans les buts, devant une défense formée d'Armando Obispo, Filip Kostic, Sergino Dest et Lutsharel Geertruida. Le milieu de terrain sera animé par Ruben van Bommel, Guus Til et Noah Fernandez, tandis que Kodai Sano, Ivan Perisic et Ricardo Pepi sont attendus en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée du côté de PSV à l'approche de cette rencontre.

Ada Turan devrait quant à lui s'appuyer sur Dmytro Riznyk dans les buts, avec une défense composée de Mykola Matviyenko, Pedro Henrique, Vinicius Tobias et Valeriy Bondar. Newerton, Oleg Ocheretko et Yegor Nazaryna devraient former le milieu, avec Alisson Santana, Marlon Gomes et Kaua Elias en attaque. Aucune absence n'est à signaler du côté de Shakhtar pour le moment.

PSV présente un bilan de quatre victoires et un nul sur leurs cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Leur performance la plus récente est une victoire 1-3 à l'extérieur face à Ajax en Eredivisie le 5 septembre. Les Boeren ont également écrasé Utrecht 6-1 et Groningue 5-1 lors de leurs précédentes sorties en championnat. Leur seul résultat sans victoire sur cette période est un match nul 2-2 contre Fortuna Sittard en ouverture de saison. PSV a inscrit 16 buts en cinq matchs, affichant une efficacité offensive remarquable.

Shakhtar Donetsk affiche quatre victoires pour une défaite sur leurs cinq dernières rencontres en Premier League ukrainienne. Leur match le plus récent s'est conclu par une victoire 2-1 à l'extérieur face à Karpaty le 5 septembre. Les Ukrainiens ont également dominé Kudrivka 5-1 et se sont imposés à deux reprises face à Epitsentr Kamianets-Podilskyi et FC Kharkiv. La seule défaite de cette série est une contre-performance 2-0 à domicile face à Polissya Zhytomyr fin août.

Face à face Nul 1 0 0 Ligue des Champions PSV PSV 3 Shakhtar Donetsk SHK 2 FDM 3 Buts marqués 2 Matchs au-delà des 2.5 buts 1 / 1 Les deux équipes ont marqué 1 / 1

La seule confrontation répertoriée entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire de PSV 3-2 face à Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, le 27 novembre 2024 au Philips Stadion. PSV détient donc l'avantage dans cet unique face-à-face enregistré, avec cinq buts marqués au total lors de cette rencontre.

Dans le classement actuel de la Ligue des Champions, PSV Eindhoven et Shakhtar Donetsk occupent tous deux la septième place au moment de se retrouver au Philips Stadion.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.