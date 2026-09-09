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PSV vs Shakhtar Donetsk : détails du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

PSV vs Shakhtar Donetsk
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre PSV et Shakhtar Donetsk en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

PSV vs Shakhtar Donetsk : heure du coup d'envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 1
Philips Stadion

Le match d'aujourd'hui entre PSV et Shakhtar Donetsk débutera à 10 sept. 2026, 18:45.

Où regarder le match ?

Le match PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk est diffusé en direct sur Canal+ Sport et disponible en streaming sur myCANAL. Les options pour regarder la rencontre en live sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

PSV vs Shakhtar Donetsk Équipes probables

4-2-3-1
PSV crest
PSV
PSV
Formation
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoF. KosticF. KosticS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilN. FernandezN. FernandezK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicR. PepiR. PepiD. RiznykD. RiznykM. MatviyenkoM. MatviyenkoP. HenriqueP. HenriqueV. TobiasV. TobiasV. BondarV. BondarNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoY. NazarynaY. NazarynaA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-2-3-1
PSV

Onze de départ

Shakhtar Donetsk

Entraineur

  • P. Bosz
  • A. Turan

Peter Bosz devrait aligner un onze composé de Matej Kovar dans les buts, devant une défense formée d'Armando Obispo, Filip Kostic, Sergino Dest et Lutsharel Geertruida. Le milieu de terrain sera animé par Ruben van Bommel, Guus Til et Noah Fernandez, tandis que Kodai Sano, Ivan Perisic et Ricardo Pepi sont attendus en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée du côté de PSV à l'approche de cette rencontre.

Ada Turan devrait quant à lui s'appuyer sur Dmytro Riznyk dans les buts, avec une défense composée de Mykola Matviyenko, Pedro Henrique, Vinicius Tobias et Valeriy Bondar. Newerton, Oleg Ocheretko et Yegor Nazaryna devraient former le milieu, avec Alisson Santana, Marlon Gomes et Kaua Elias en attaque. Aucune absence n'est à signaler du côté de Shakhtar pour le moment.

PSV

PSV - Forme

SIT
N2-2
EXC
V1-2
GRO
V5-1
UTR
V1-6
AJX
V1-3
But marqué (encaissé)
18/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
SHK

SHK - Forme

KUD
V5-1
EPI
V0-2
KHA
V0-1
POL
D0-2
KAR
V1-2
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

PSV présente un bilan de quatre victoires et un nul sur leurs cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Leur performance la plus récente est une victoire 1-3 à l'extérieur face à Ajax en Eredivisie le 5 septembre. Les Boeren ont également écrasé Utrecht 6-1 et Groningue 5-1 lors de leurs précédentes sorties en championnat. Leur seul résultat sans victoire sur cette période est un match nul 2-2 contre Fortuna Sittard en ouverture de saison. PSV a inscrit 16 buts en cinq matchs, affichant une efficacité offensive remarquable.

Shakhtar Donetsk affiche quatre victoires pour une défaite sur leurs cinq dernières rencontres en Premier League ukrainienne. Leur match le plus récent s'est conclu par une victoire 2-1 à l'extérieur face à Karpaty le 5 septembre. Les Ukrainiens ont également dominé Kudrivka 5-1 et se sont imposés à deux reprises face à Epitsentr Kamianets-Podilskyi et FC Kharkiv. La seule défaite de cette série est une contre-performance 2-0 à domicile face à Polissya Zhytomyr fin août.

Face à face

PSVNulShakhtar Donetsk
1
0
0
Ligue des Champions
PSV badge
PSV
PSV
3
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
2
FDM
3Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/1
Les deux équipes ont marqué1/1

La seule confrontation répertoriée entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire de PSV 3-2 face à Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, le 27 novembre 2024 au Philips Stadion. PSV détient donc l'avantage dans cet unique face-à-face enregistré, avec cinq buts marqués au total lors de cette rencontre.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
InterInterINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
Qualification pour les quarts de finale

Dans le classement actuel de la Ligue des Champions, PSV Eindhoven et Shakhtar Donetsk occupent tous deux la septième place au moment de se retrouver au Philips Stadion.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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