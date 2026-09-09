A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 1 9 sept. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Le match PSG - Slovan Bratislava est diffusé en France sur Canal+ et accessible via myCANAL. Les options de diffusion en direct sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Paris Saint-Germain contre Slovan Bratislava avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 9 sept. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Le match d'aujourd'hui entre Paris Saint-Germain et Slovan Bratislava débutera à 9 sept. 2026, 21:00.

Du côté parisien, Luis Enrique devrait aligner Matvei Safonov dans les buts, avec une défense composée de Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho et Nuno Mendes. Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves sont attendus au milieu de terrain, tandis qu'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia formeront le secteur offensif. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif parisien à ce stade.

Yaya Touré devrait s'appuyer sur Dominik Takac dans les buts, protégé par Sandro Cruz, Kenan Bajric, Svetozar Markovic et Cesar Blackman en défense. Rahim Ibrahim, Suleiman Camara et Peter Pokorny occuperont le milieu, avec Christian Martinez, Tigran Barseghyan et Andraz Sporar en attaque. Aucune absence n'est répertoriée du côté slovaque pour le moment.

Le PSG aborde cette rencontre avec un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. La défaite la plus récente, 2-1 à domicile contre Monaco en Ligue 1, illustre les difficultés actuelles du club en championnat. Les Parisiens avaient auparavant partagé les points face à Lille (2-2) et Rennes (2-2), avant de s'incliner 1-0 contre Lens en Super Coupe. Leur seul succès sur cette période reste la victoire 2-1 contre Aston Villa en Super Coupe de l'UEFA. Sur ces cinq matchs, Paris a inscrit huit buts et en a concédé sept.

Le Slovan Bratislava présente deux victoires, un nul et deux défaites sur la même période. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 2-0 contre le DAC 1904 Dunajska Streda en championnat slovaque. Les Slovaques avaient néanmoins validé leur billet pour la Ligue des Champions en battant le NK Celje 2-1 à l'extérieur, après un match aller nul 1-1. En cinq rencontres, Bratislava a marqué six buts et en a encaissé six.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 3 novembre 2011, lors de la phase de groupes de la Ligue Europa, avec une victoire 1-0 du PSG au Parc des Princes. La première rencontre, jouée à Bratislava le 20 octobre 2011 dans la même compétition, s'était terminée sur un score nul et vierge (0-0). Paris détient donc le meilleur bilan sur les deux matchs disputés, avec une victoire et un nul.

Paris Saint-Germain et le Slovan Bratislava entament tous deux la phase de ligue de la Ligue des Champions 2026/27 classés à la septième place de leur groupe respectif, avant que les résultats de la première journée ne soient pris en compte.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.