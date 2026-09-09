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Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Paris Saint-Germain et Slovan Bratislava, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match PSG - Slovan Bratislava est diffusé en France sur Canal+ et accessible via myCANAL. Les options de diffusion en direct sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Paris Saint-Germain contre Slovan Bratislava avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava : heure du coup d'envoi

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Parc des Princes

Le match d'aujourd'hui entre Paris Saint-Germain et Slovan Bratislava débutera à 9 sept. 2026, 21:00.

Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava Équipes probables

4-3-3
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Paris Saint-Germain
PSG
Formation
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaF. RuizF. RuizJ. NevesJ. NevesOusmane DembéléOusmane DembéléDésiré DouéDésiré DouéK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaD. TakacD. TakacS. CruzS. CruzK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicC. BlackmanC. BlackmanR. IbrahimR. IbrahimS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyC. MartinezC. MartinezT. BarseghyanT. BarseghyanA. SporarA. Sporar
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB
4-3-3
Paris Saint-Germain

Onze de départ

Slovan Bratislava

Entraineur

  • Luis Enrique
  • Yaya Touré

Du côté parisien, Luis Enrique devrait aligner Matvei Safonov dans les buts, avec une défense composée de Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho et Nuno Mendes. Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves sont attendus au milieu de terrain, tandis qu'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia formeront le secteur offensif. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif parisien à ce stade.

Yaya Touré devrait s'appuyer sur Dominik Takac dans les buts, protégé par Sandro Cruz, Kenan Bajric, Svetozar Markovic et Cesar Blackman en défense. Rahim Ibrahim, Suleiman Camara et Peter Pokorny occuperont le milieu, avec Christian Martinez, Tigran Barseghyan et Andraz Sporar en attaque. Aucune absence n'est répertoriée du côté slovaque pour le moment.

PSG

PSG - Forme

AVL
V2-1
RCL
D1-0
REN
N2-2
LIL
N2-2
ASM
D1-2
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SLB

SLB - Forme

CEL
N1-1
FCK
V1-2
CEL
V1-2
ZEM
D1-2
DST
D2-0
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le PSG aborde cette rencontre avec un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. La défaite la plus récente, 2-1 à domicile contre Monaco en Ligue 1, illustre les difficultés actuelles du club en championnat. Les Parisiens avaient auparavant partagé les points face à Lille (2-2) et Rennes (2-2), avant de s'incliner 1-0 contre Lens en Super Coupe. Leur seul succès sur cette période reste la victoire 2-1 contre Aston Villa en Super Coupe de l'UEFA. Sur ces cinq matchs, Paris a inscrit huit buts et en a concédé sept.

Le Slovan Bratislava présente deux victoires, un nul et deux défaites sur la même période. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 2-0 contre le DAC 1904 Dunajska Streda en championnat slovaque. Les Slovaques avaient néanmoins validé leur billet pour la Ligue des Champions en battant le NK Celje 2-1 à l'extérieur, après un match aller nul 1-1. En cinq rencontres, Bratislava a marqué six buts et en a encaissé six.

Face à face

Paris Saint-GermainNulSlovan Bratislava
1
1
0
Ligue Europa
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
FDM
Ligue Europa
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FDM
1Buts marqués0
Matchs au-delà des 2.5 buts0/2
Les deux équipes ont marqué0/2

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 3 novembre 2011, lors de la phase de groupes de la Ligue Europa, avec une victoire 1-0 du PSG au Parc des Princes. La première rencontre, jouée à Bratislava le 20 octobre 2011 dans la même compétition, s'était terminée sur un score nul et vierge (0-0). Paris détient donc le meilleur bilan sur les deux matchs disputés, avec une victoire et un nul.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
InterInterINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
Qualification pour les quarts de finale

Paris Saint-Germain et le Slovan Bratislava entament tous deux la phase de ligue de la Ligue des Champions 2026/27 classés à la septième place de leur groupe respectif, avant que les résultats de la première journée ne soient pris en compte.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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