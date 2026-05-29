Nice - Saint-Etienne sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les chaînes TV et les options de live stream disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Nice contre Saint-Etienne avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Nice vs Saint-Etienne : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Nice et Saint-Etienne débutera à 29 mai 2026, 20:45.





Du côté de Nice, Claude Puel devra composer sans Hicham Boudaoui, blessé, et sans Elye Wahi, suspendu pour ce match retour. Aucun onze probable n'a été communiqué à ce stade, et des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Saint-Etienne sera privé d'Irvin Cardona, indisponible sur blessure. Philippe Montanier n'a pas non plus dévoilé sa composition probable. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Nice traverse une période de résultats mitigés. Sur leurs cinq derniers matchs, les Niçois affichent un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite. Leur dernier résultat est le 0-0 du match aller contre Saint-Etienne, qui fait suite à une élimination en Coupe de France face à Lens (3-1) et à un nul 0-0 contre Metz en Ligue 1. Nice a encaissé six buts lors de ces cinq rencontres pour seulement trois marqués.

Saint-Etienne présente un bilan contrasté sur la même période : deux victoires, un nul et deux défaites. Les Verts restent sur le nul du match aller (0-0), après avoir validé leur qualification contre Rodez lors du tour précédent des barrages. Leur victoire 5-0 contre Amiens en Ligue 2 reste leur performance la plus convaincante de cette séquence. Deux défaites, dont un revers 3-0 à Troyes, rappellent leur fragilité potentielle.





La rencontre la plus récente entre les deux équipes est le match aller de ces mêmes barrages, le 26 mai 2026, qui s'est terminé sur un 0-0 à Geoffroy-Guichard. En Coupe de France, en décembre 2025, Nice s'était imposé 2-1 à domicile. Les deux derniers duels de Ligue 1 illustrent l'écart qui pouvait exister entre les clubs : Nice avait infligé une correction 8-0 à Saint-Etienne en septembre 2024, avant que les Verts ne s'imposent 1-3 à domicile en mars 2025. Sur les cinq dernières confrontations, Nice domine nettement avec trois victoires contre une pour Saint-Etienne, un match s'étant soldé par un nul.









Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.