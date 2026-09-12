Elversberg vs Bayern Munich : heure du coup d'envoi

Bundesliga - Journée 3 13 sept. 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

Le match d'aujourd'hui entre Elversberg et Bayern Munich débutera à 13 sept. 2026, 17:30.

Où regarder le match ?

Elversberg - Bayern Munich est diffusé en direct sur les chaînes et services de streaming listés ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Du côté d'Elversberg, le coach Vincent Wagner sera finalement présent sur le banc après que le DFB a levé sa suspension en appel. Le onze probable alignerait Nicolas Kristof, Maximilian Rohr, Lasse Guenther, Lukas Pinckert, Jan Gyamerah, Lukasz Poreba, Lukas Petkov, Francis Onyeka, Cole Campbell, Felix Keidel et David Mokwa. Les absences concernent Luis Seifert, Tom Zimmerschied et Frederik Schmahl, tous blessés.

Vincent Kompany devrait s'appuyer sur Manuel Neuer dans les buts, devant une défense composée de Konrad Laimer, Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano et Lennart Karl. Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Luis Diaz, Nathaniel Brown et Ismael Saibari complètent le onze probable. David Santos Daiber, Tarek Buchmann et Serge Gnabry sont indisponibles pour blessure.

Elversberg présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Le club a inscrit 12 buts et en a encaissé 11 sur cette période. La dernière sortie, un succès 3-4 à Mönchengladbach en Bundesliga, illustre la capacité de l'équipe à aller chercher des résultats dans des contextes difficiles. Une victoire 3-2 contre le Bayer Leverkusen figure également parmi ces cinq rencontres.

Le Bayern Munich affiche lui aussi un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs. Les Bavarois ont inscrit 12 buts pour un seul encaissé sur cette séquence. Après un partage des points 0-0 contre Schalke en Bundesliga, le club a répondu par un cinglant 5-0 en Ligue des Champions contre Bodø/Glimt lors du dernier match.

Aucune donnée de confrontations directes récentes entre Elversberg et le Bayern Munich n'est disponible pour cette analyse.

En Bundesliga, Elversberg occupe actuellement la 4e place du classement, tandis que le Bayern Munich pointe à la 6e position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.