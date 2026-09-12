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Elversberg vs Bayern Munich : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Elversberg vs Bayern Munich
Elversberg
Bayern Munich
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Comment regarder le match de Bundesliga entre Elversberg et Bayern Munich en direct ? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi et où regarde en direct.

Elversberg vs Bayern Munich : heure du coup d'envoi

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Bundesliga - Journée 3
Ursapharm-Arena

Le match d'aujourd'hui entre Elversberg et Bayern Munich débutera à 13 sept. 2026, 17:30.

Où regarder le match ?

Elversberg - Bayern Munich est diffusé en direct sur les chaînes et services de streaming listés ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Elversberg vs Bayern Munich Équipes probables

4-2-3-1
Elversberg crest
Elversberg
ELV
Formation
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
N. KristofN. KristofM. RohrM. RohrL. GuentherL. GuentherL. PinckertL. PinckertJ. GyamerahJ. GyamerahL. PorebaL. PorebaL. PetkovL. PetkovF. OnyekaF. OnyekaC. CampbellC. CampbellF. KeidelF. KeidelD. MokwaD. MokwaM. NeuerM. NeuerJ. StanisicJ. StanisicM. KimM. KimN. BrownN. BrownD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichT. BischofT. BischofL. DiazL. DiazM. OliseM. OliseH. KaneH. Kane
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
Elversberg

Onze de départ

Bayern Munich

Entraineur

  • V. Wagner
  • V. Kompany

Du côté d'Elversberg, le coach Vincent Wagner sera finalement présent sur le banc après que le DFB a levé sa suspension en appel. Le onze probable alignerait Nicolas Kristof, Maximilian Rohr, Lasse Guenther, Lukas Pinckert, Jan Gyamerah, Lukasz Poreba, Lukas Petkov, Francis Onyeka, Cole Campbell, Felix Keidel et David Mokwa. Les absences concernent Luis Seifert, Tom Zimmerschied et Frederik Schmahl, tous blessés.

Vincent Kompany devrait s'appuyer sur Manuel Neuer dans les buts, devant une défense composée de Konrad Laimer, Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano et Lennart Karl. Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Luis Diaz, Nathaniel Brown et Ismael Saibari complètent le onze probable. David Santos Daiber, Tarek Buchmann et Serge Gnabry sont indisponibles pour blessure.

ELV

ELV - Forme

MLL
N1-1
FCL
V4-1
DUI
V1-3
B04
V3-2
BMG
V3-4
But marqué (encaissé)
15/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
FCB

FCB - Forme

BVB
V1-2
VFB
V5-1
OSN
V1-4
S04
N0-0
BOD
V5-0
But marqué (encaissé)
16/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Elversberg présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Le club a inscrit 12 buts et en a encaissé 11 sur cette période. La dernière sortie, un succès 3-4 à Mönchengladbach en Bundesliga, illustre la capacité de l'équipe à aller chercher des résultats dans des contextes difficiles. Une victoire 3-2 contre le Bayer Leverkusen figure également parmi ces cinq rencontres.

Le Bayern Munich affiche lui aussi un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs. Les Bavarois ont inscrit 12 buts pour un seul encaissé sur cette séquence. Après un partage des points 0-0 contre Schalke en Bundesliga, le club a répondu par un cinglant 5-0 en Ligue des Champions contre Bodø/Glimt lors du dernier match.

Aucune donnée de confrontations directes récentes entre Elversberg et le Bayern Munich n'est disponible pour cette analyse.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FribourgFribourgSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsbourgAugsbourgFCA
321093+67
N
V
V
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
V
V
5
Bayern MunichBayern MunichFCB
211051+44
N
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
N
V
D
7
MayenceMayenceM05
311163+34
D
V
N
8
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
311178-14
V
D
N
9
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
311156-14
N
V
D
10
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
V
N
D
11
CologneCologneKOE
311157-24
N
D
V
12
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
D
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
D
D
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
D
D
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
D
D
N
17
HambourgHambourgHSV
200207-70
D
D
18
M'GladbachM'GladbachBMG
3003312-90
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Bundesliga, Elversberg occupe actuellement la 4e place du classement, tandis que le Bayern Munich pointe à la 6e position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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