A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 1 10 sept. 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

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Comment regarder Como contre RB Leipzig avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Como vs RB Leipzig : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 10 sept. 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Le match d'aujourd'hui entre Como et RB Leipzig débutera à 10 sept. 2026, 21:00.

Du côté de Como, Cesc Fabregas devrait aligner un onze composé de Jean Butez dans les buts, avec Trevoh Chalobah, Alex Valle, Yan Couto et Jacobo Ramon en défense. Le milieu de terrain devrait être animé par Martin Baturina, Lucas Da Cunha et Maximo Perrone, tandis qu'Assane Diao, Nico Paz et Anastasios Douvikas sont attendus en attaque. Jayden Addai est forfait pour cette rencontre, aucune suspension n'est à signaler.

RB Leipzig devrait s'appuyer sur Maarten Vandevoordt dans les buts, avec une défense composée de Castello Lukeba, Willi Orban, Ridle Baku et David Raum. Nicolas Seiwald, Neil El Aynaoui et Ezechiel Banzuzi devraient animer le milieu, avec Antonio Nusa, Johan Bakayoko et Christopher Nkunku en attaque. Christoph Baumgartner, Rocco Reitz, Romulo Cruz et Viggo Gebel sont tous indisponibles pour ce déplacement.

Como aborde ce match sur une série de deux victoires et un nul lors de leurs trois derniers matchs de championnat, pour un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La victoire 4-1 contre Genoa lors de la dernière journée de Serie A illustre la capacité de l'équipe à renverser des situations difficiles. Auparavant, les Lariani avaient décroché un succès 2-1 à Naples. Les deux matchs amicaux contre Liverpool ont livré des résultats contrastés : un nul 0-0 puis une défaite 2-0.

RB Leipzig présente un bilan de deux victoires et trois défaites sur leurs cinq dernières rencontres. La défaite 3-1 contre Werder Brême lors de la dernière journée de Bundesliga constitue leur résultat le plus récent. Les Saxons avaient auparavant dominé Mönchengladbach 3-0 et écrasé Eintracht Trier 6-0 en DFB-Pokal. Leurs deux matchs de préparation contre Bayern Munich (défaite 3-1) et Leeds (défaite 2-0) avaient déjà mis en lumière des fragilités défensives.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre Como et RB Leipzig. Il s'agit donc d'une première historique entre les deux clubs à ce niveau.

Dans le classement de la Ligue des Champions, Como et RB Leipzig occupent tous deux la septième position au moment d'aborder cette rencontre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.