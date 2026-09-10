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Como vs RB Leipzig: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Como vs RB Leipzig
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Como et RB Leipzig, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Le match Como vs RB Leipzig est diffusé en direct sur CANAL+ Live et en streaming sur myCANAL. Pour regarder le match en direct, rendez-vous sur myCANAL via le lien suivant : https://action.metaffiliation.com/trk.php?mclic=P4F53157D50F1561

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Comment regarder Como contre RB Leipzig avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Como vs RB Leipzig : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 1
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Le match d'aujourd'hui entre Como et RB Leipzig débutera à 10 sept. 2026, 21:00.

Como vs RB Leipzig Équipes probables

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
Formation
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-3-3
J. ButezJ. ButezT. ChalobahT. ChalobahA. ValleA. ValleY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonA. DiaoA. DiaoM. BaturinaM. BaturinaL. Da CunhaL. Da CunhaM. PerroneM. PerroneN. PazN. PazA. DouvikasA. DouvikasM. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanN. SeiwaldN. SeiwaldN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziA. NusaA. NusaJ. BakayokoJ. BakayokoC. NkunkuC. Nkunku
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Como

Onze de départ

RB Leipzig

Entraineur

  • C. Fabregas
  • M. Demichelis

Du côté de Como, Cesc Fabregas devrait aligner un onze composé de Jean Butez dans les buts, avec Trevoh Chalobah, Alex Valle, Yan Couto et Jacobo Ramon en défense. Le milieu de terrain devrait être animé par Martin Baturina, Lucas Da Cunha et Maximo Perrone, tandis qu'Assane Diao, Nico Paz et Anastasios Douvikas sont attendus en attaque. Jayden Addai est forfait pour cette rencontre, aucune suspension n'est à signaler.

RB Leipzig devrait s'appuyer sur Maarten Vandevoordt dans les buts, avec une défense composée de Castello Lukeba, Willi Orban, Ridle Baku et David Raum. Nicolas Seiwald, Neil El Aynaoui et Ezechiel Banzuzi devraient animer le milieu, avec Antonio Nusa, Johan Bakayoko et Christopher Nkunku en attaque. Christoph Baumgartner, Rocco Reitz, Romulo Cruz et Viggo Gebel sont tous indisponibles pour ce déplacement.

COM

COM - Forme

LIV
D2-0
LIV
N0-0
UDI
N1-1
NAP
V1-2
GEN
V1-4
But marqué (encaissé)
7/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RBL

RBL - Forme

LEE
D2-0
FCB
D3-1
ETR
V0-6
BMG
V3-0
SVW
D3-1
But marqué (encaissé)
11/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Como aborde ce match sur une série de deux victoires et un nul lors de leurs trois derniers matchs de championnat, pour un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La victoire 4-1 contre Genoa lors de la dernière journée de Serie A illustre la capacité de l'équipe à renverser des situations difficiles. Auparavant, les Lariani avaient décroché un succès 2-1 à Naples. Les deux matchs amicaux contre Liverpool ont livré des résultats contrastés : un nul 0-0 puis une défaite 2-0.

RB Leipzig présente un bilan de deux victoires et trois défaites sur leurs cinq dernières rencontres. La défaite 3-1 contre Werder Brême lors de la dernière journée de Bundesliga constitue leur résultat le plus récent. Les Saxons avaient auparavant dominé Mönchengladbach 3-0 et écrasé Eintracht Trier 6-0 en DFB-Pokal. Leurs deux matchs de préparation contre Bayern Munich (défaite 3-1) et Leeds (défaite 2-0) avaient déjà mis en lumière des fragilités défensives.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre Como et RB Leipzig. Il s'agit donc d'une première historique entre les deux clubs à ce niveau.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
3
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
6
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
12
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
13
PSVPSVPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
26
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
26
LilleLilleLIL
100123-10
D
28
InterInterINT
100112-10
D
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
30
LASKLASKLAS
100101-10
D
30
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
32
VikingVikingVIK
100113-20
D
34
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Dans le classement de la Ligue des Champions, Como et RB Leipzig occupent tous deux la septième position au moment d'aborder cette rencontre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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