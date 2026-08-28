A quelle heure commence le jeu ?

Bundesliga - Journée 1 28 août 2026 - 14:30 Allianz Arena

Le match Bayern Munich - VfB Stuttgart est diffusé en direct à la télévision et en live stream. Retrouvez les options de visionnage disponibles dans votre région dans le tableau ci-dessous.

Comment regarder Bayern Munich contre VfB Stuttgart avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

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Bayern Munich vs VfB Stuttgart : heure du coup d'envoi

Bundesliga - Journée 1 28 août 2026 - 14:30 Allianz Arena

Le match d'aujourd'hui entre Bayern Munich et VfB Stuttgart débutera à 28 août 2026, 20:30.

Du côté du Bayern, Vincent Kompany devra se passer de Bryan Zaragoza, Serge Gnabry, David Santos Daiber et Tarek Buchmann, tous indisponibles sur blessure. Le onze probable aligné par le technicien belge devrait voir Manuel Neuer dans les buts, devant une défense composée de Jonathan Tah, Josip Stanisic, Dayot Upamecano et Konrad Laimer. Au milieu, Michael Olise, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Nathaniel Brown sont attendus, tandis que Luis Diaz et Harry Kane formeront le duo offensif.

Stuttgart se présente avec un effectif également touché par les absences. Sebastian Hoeness sera privé de Lorenz Assignon, Justin Diehl, Dennis Seimen, Leo Sauer, Dan-Axel Zagadou, Jeremy Arevalo, Luca Jaquez et Nikolas Nartey. Le onze probable des Souabes devrait s'articuler autour de Fabian Bredlow dans les buts, avec Maximilian Mittelstaedt, Finn Jeltsch, Jeff Chabot et Josha Vagnoman en défense, Grischa Proemel, Tiago Tomas, Angelo Stiller et Bilal El Khannouss au milieu, et le duo Deniz Undav - Dzenan Pejcinovic en attaque. Ces informations seront actualisées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Le Bayern Munich aborde cette rencontre sur une forme remarquable, avec cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues. Les Bavarois ont notamment décroché la Super Coupe face au Borussia Dortmund sur le score de 2-1, avant de s'imposer 3-1 face au RB Leipzig en match de préparation. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Munich a inscrit 10 buts et n'en a concédé que 6, affichant une efficacité offensive constante.

Stuttgart présente un bilan plus contrasté avec trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Le résultat le plus marquant reste la large victoire 8-1 contre Kickers Offenbach en préparation, tandis que les Souabes ont signé un succès net 4-0 à Hansa Rostock en DFB-Pokal le 21 août. La défaite 1-0 concédée face à Fulham reste la seule ombre au tableau d'une préparation globalement satisfaisante. Stuttgart a inscrit 16 buts et en a concédé 6 sur cette série.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 23 mai 2026 en DFB-Pokal, où le Bayern s'est imposé 3-0 face à Stuttgart. En Bundesliga, le dernier duel à l'Allianz Arena s'est soldé par une victoire bavaroise 4-2 le 19 avril 2026. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, le Bayern domine très nettement avec quatre victoires et un succès en Super Coupe 2025 également en faveur des Munichois, qui ont inscrit 17 buts contre seulement 4 pour Stuttgart.

En Bundesliga, le Bayern Munich occupe la troisième place du classement, tandis que le VfB Stuttgart pointe à la dix-septième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.