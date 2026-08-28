Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Bundesliga
team-logoBayern Munich
Allianz Arena
team-logoVfB Stuttgart
Regardez ici ! myCANALRegardez ici ! beIN SPORTS CONNECT
GOAL-e

Avec le soutien de

Bayern Munich vs VfB Stuttgart: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Bayern Munich vs VfB Stuttgart
Bayern Munich
VfB Stuttgart
Bundesliga

Comment regarder le match de Bundesliga entre Bayern Munich et VfB Stuttgart, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Bundesliga - Journée 1
Allianz Arena
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Le match Bayern Munich - VfB Stuttgart est diffusé en direct à la télévision et en live stream. Retrouvez les options de visionnage disponibles dans votre région dans le tableau ci-dessous.

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

beIN SPORTS CONNECT

beIN SPORTS CONNECT

Cliquez ic

BeIN SPORTS 2

BeIN SPORTS 2

Cliquez ic

Comment regarder Bayern Munich contre VfB Stuttgart avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Bayern Munich vs VfB Stuttgart : heure du coup d'envoi

crest
Bundesliga - Journée 1
Allianz Arena

Le match d'aujourd'hui entre Bayern Munich et VfB Stuttgart débutera à 28 août 2026, 20:30.

Bayern Munich vs VfB Stuttgart Équipes probables

4-2-3-1
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Formation
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
1M. Neuer4J. Tah44J. Stanisic2D. Upamecano27K. Laimer17M. Olise6J. Kimmich45A. Pavlovic11N. Brown14L. Diaz9H. Kane1F. Bredlow7M. Mittelstaedt29F. Jeltsch24J. Chabot4J. Vagnoman21G. Proemel8T. Tomas6A. Stiller11B. El Khannouss26D. Undav17D. Pejcinovic
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
Bayern Munich

Onze de départ

VfB Stuttgart

Entraineur

  • V. Kompany
  • S. Hoeness

Du côté du Bayern, Vincent Kompany devra se passer de Bryan Zaragoza, Serge Gnabry, David Santos Daiber et Tarek Buchmann, tous indisponibles sur blessure. Le onze probable aligné par le technicien belge devrait voir Manuel Neuer dans les buts, devant une défense composée de Jonathan Tah, Josip Stanisic, Dayot Upamecano et Konrad Laimer. Au milieu, Michael Olise, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Nathaniel Brown sont attendus, tandis que Luis Diaz et Harry Kane formeront le duo offensif.

Stuttgart se présente avec un effectif également touché par les absences. Sebastian Hoeness sera privé de Lorenz Assignon, Justin Diehl, Dennis Seimen, Leo Sauer, Dan-Axel Zagadou, Jeremy Arevalo, Luca Jaquez et Nikolas Nartey. Le onze probable des Souabes devrait s'articuler autour de Fabian Bredlow dans les buts, avec Maximilian Mittelstaedt, Finn Jeltsch, Jeff Chabot et Josha Vagnoman en défense, Grischa Proemel, Tiago Tomas, Angelo Stiller et Bilal El Khannouss au milieu, et le duo Deniz Undav - Dzenan Pejcinovic en attaque. Ces informations seront actualisées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

FCB

FCB - Forme

JEJ
V2-1
AVL
V2-1
RBL
V3-1
HDH
V2-4
BVB
V1-2
But marqué (encaissé)
13/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
VFB

VFB - Forme

OFC
V1-8
PAR
N2-2
EVE
V3-1
FUL
D1-0
HRO
V0-4
But marqué (encaissé)
17/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Bayern Munich aborde cette rencontre sur une forme remarquable, avec cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues. Les Bavarois ont notamment décroché la Super Coupe face au Borussia Dortmund sur le score de 2-1, avant de s'imposer 3-1 face au RB Leipzig en match de préparation. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Munich a inscrit 10 buts et n'en a concédé que 6, affichant une efficacité offensive constante.

Stuttgart présente un bilan plus contrasté avec trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Le résultat le plus marquant reste la large victoire 8-1 contre Kickers Offenbach en préparation, tandis que les Souabes ont signé un succès net 4-0 à Hansa Rostock en DFB-Pokal le 21 août. La défaite 1-0 concédée face à Fulham reste la seule ombre au tableau d'une préparation globalement satisfaisante. Stuttgart a inscrit 16 buts et en a concédé 6 sur cette série.

Face à face

Bayern MunichNulVfB Stuttgart
5
0
0
DFB-Pokal
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
FDM
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
FDM
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
5
FDM
Super Coupe
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FDM
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FDM
17Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 23 mai 2026 en DFB-Pokal, où le Bayern s'est imposé 3-0 face à Stuttgart. En Bundesliga, le dernier duel à l'Allianz Arena s'est soldé par une victoire bavaroise 4-2 le 19 avril 2026. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, le Bayern domine très nettement avec quatre victoires et un succès en Super Coupe 2025 également en faveur des Munichois, qui ont inscrit 17 buts contre seulement 4 pour Stuttgart.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AugsbourgAugsbourgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
M'GladbachM'GladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
CologneCologneKOE
00000000
9
FribourgFribourgSCF
00000000
10
HambourgHambourgHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MayenceMayenceM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
00000000
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Bundesliga, le Bayern Munich occupe la troisième place du classement, tandis que le VfB Stuttgart pointe à la dix-septième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google