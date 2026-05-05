Ligue des Champions - Phases Finales Emirates Stadium

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Les options de chaîne TV et de live stream pour Arsenal vs Atletico Madrid sont indiquées ci-dessous. Le match est diffusé en France sur Canal+ Foot ainsi que sur CANAL+ Live, deux services qui proposent une couverture complète de la Ligue des Champions cette saison.

Si vous êtes en déplacement à l'étranger et souhaitez accéder à votre service de streaming habituel, un VPN vous permet de vous connecter à un serveur dans votre pays d'origine et de regarder le match normalement. C'est une solution pratique pour les supporters qui se retrouvent face à des restrictions géographiques lors de leurs voyages.

Comment regarder Arsenal contre Atletico Madrid avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Arsenal vs Atletico Madrid : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Phases Finales Emirates Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Arsenal et Atletico Madrid débutera à 5 mai 2026, 21:00.





Du côté d'Arsenal, Jurrien Timber et Mikel Merino sont absents sur blessure. Le onze probable aligné par Mikel Arteta est le suivant : D. Raya ; P. Hincapie, W. Saliba, Gabriel, C. Mosquera ; E. Eze, D. Rice, M. Zubimendi ; L. Trossard, B. Saka, V. Gyökeres. Aucune suspension n'est à signaler dans les rangs londoniens.

L'Atletico Madrid se déplace à Londres sans Jose Gimenez, Nahuel Gonzalez et Pablo Barrios, tous trois indisponibles sur blessure. Diego Simeone ne compte aucun joueur suspendu pour ce match retour. Le onze probable des Colchoneros est le suivant : J. Oblak ; M. Ruggeri, M. Llorente, D. Hancko, M. Pubill ; J. Cardoso, G. Simeone, A. Lookman, Koke ; J. Alvarez, A. Griezmann. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Arsenal présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La plus récente était une large victoire 3-0 contre Fulham en Premier League. Les Gunners ont également battu Newcastle United 1-0 dans cette série, leur seule défaite étant un revers 2-1 contre Manchester City. Ils ont par ailleurs tenu le nul 0-0 face au Sporting CP en Ligue des Champions, avant le 1-1 du match aller contre l'Atletico. Sur ces cinq rencontres, Arsenal a inscrit six buts et en a concédé quatre.

L'Atletico Madrid affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Le plus récent résultat est un succès 2-0 à Valence en Liga, et les Madrilènes ont également battu l'Athletic Bilbao 3-2 dans cette période. Les deux défaites sont survenues contre Elche (3-2) et lors du nul 2-2 face à la Real Sociedad en Coupe du Roi. En comptant le match nul 1-1 du match aller, l'Atletico a marqué neuf buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres.





La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s'est soldée par un nul 1-1 au Metropolitano le 29 avril 2026, dans le cadre du match aller de cette demi-finale de Ligue des Champions. Avant cela, Arsenal avait écrasé l'Atletico 4-0 à l'Emirates lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, les deux équipes se partagent deux victoires chacune, avec un match nul, et se sont également affrontées en demi-finale de la Ligue Europa en 2018.





En Ligue des Champions, Arsenal occupe la première place du classement, tandis que l'Atletico Madrid est quatorzième.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.