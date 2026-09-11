AJ Auxerre vs Nice : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

AJ Auxerre vs Nice : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 4 12 sept. 2026 - 14:45 Stade de l'Abbé-Deschamps

Le match d'aujourd'hui entre AJ Auxerre et Nice débutera à 12 sept. 2026, 20:45.

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Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Du côté d'Auxerre, Will Still sera privé de Bryan Okoh, Sekou Fofana, Assane Diousse, Marvin Senaya et Telli Siwe, tous absents sur blessure. Le onze probable aligné par le technicien belge devrait être composé de Mamadou Diop, Axel Tuanzebe, Sinaly Diomande, Clement Akpa, Lamine Sy, Arthur Piedfort, Naouirou Ahamada, Kevin Danois, Danny Namaso, Remy Lascary et Cameron Archer.

Nice devra faire sans Laurent Abergel, Moïse Bombito, Hicham Boudaoui, Morgan Sanson et Antoine Mendy, tous forfaits. Olivier Pantaloni devrait s'appuyer sur Yehvann Diouf, Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem, Xavier Mandza, Sofiane Diop, Gauthier Hein, Djibril Coulibaly, Axel Witsel, Niels Nkounkou, Jonathan Clauss et Elye Wahi.

Auxerre affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. En Ligue 1, les résultats sont alarmants : les hommes de Will Still ont perdu leurs trois matchs de championnat, encaissant neuf buts et n'en marquant que quatre. La défaite 5-2 à Lens illustre la fragilité défensive du club. Seule une victoire en match amical contre le Werder Brême vient nuancer ce tableau.

Nice, de son côté, n'a pas perdu depuis trois matchs mais peine à s'imposer. Les Aiglons comptent un nul et une défaite sur leurs deux derniers matches de Ligue 1, avec un revers 3-0 face au Paris FC qui fait tache. Sur cinq rencontres, Nice n'a inscrit qu'un seul but en championnat, signe d'une attaque en manque de repères.

Le dernier face-à-face entre les deux clubs remonte au 10 mai 2026 en Ligue 1, avec une victoire 2-1 d'Auxerre à domicile. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Auxerre s'impose deux fois, Nice une fois, et deux matchs se sont terminés sur un score nul. Les Auxerrois ont donc un léger avantage dans cet historique récent.

Au classement de Ligue 1, Auxerre occupe la 18e place, tandis que Nice est 15e.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.