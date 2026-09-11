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AJ Auxerre vs Nice : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

AJ Auxerre vs Nice
AJ Auxerre
Nice
Ligue 1

Comment regarder le match de Ligue 1 entre AJ Auxerre et Nice en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

AJ Auxerre vs Nice : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 4
Stade de l'Abbé-Deschamps

Le match d'aujourd'hui entre AJ Auxerre et Nice débutera à 12 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

AJ Auxerre vs Nice Équipes probables

4-3-3
AJ Auxerre crest
AJ Auxerre
AJA
Formation
Nice crest
Nice
NCE
3-4-2-1
team-logoM. DiopA. TuanzebeA. TuanzebeS. DiomandeS. Diomandeteam-logoC. Akpateam-logoL. Syteam-logoA. PiedfortN. AhamadaN. Ahamadateam-logoK. Danoisteam-logoD. Namasoteam-logoR. LascaryC. ArcherC. ArcherY. DioufY. DioufY. NdayishimiyeY. NdayishimiyeM. AbdelmonemM. Abdelmonemteam-logoX. MandzaS. DiopS. Diopteam-logoG. Heinteam-logoD. CoulibalyA. WitselA. WitselN. NkounkouN. NkounkouJ. ClaussJ. ClaussE. WahiE. Wahi
Nice crest
Nice
NCE
4-3-3
AJ Auxerre

Onze de départ

Nice

Entraineur

  • W. Still
  • O. Pantaloni

Du côté d'Auxerre, Will Still sera privé de Bryan Okoh, Sekou Fofana, Assane Diousse, Marvin Senaya et Telli Siwe, tous absents sur blessure. Le onze probable aligné par le technicien belge devrait être composé de Mamadou Diop, Axel Tuanzebe, Sinaly Diomande, Clement Akpa, Lamine Sy, Arthur Piedfort, Naouirou Ahamada, Kevin Danois, Danny Namaso, Remy Lascary et Cameron Archer.

Nice devra faire sans Laurent Abergel, Moïse Bombito, Hicham Boudaoui, Morgan Sanson et Antoine Mendy, tous forfaits. Olivier Pantaloni devrait s'appuyer sur Yehvann Diouf, Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem, Xavier Mandza, Sofiane Diop, Gauthier Hein, Djibril Coulibaly, Axel Witsel, Niels Nkounkou, Jonathan Clauss et Elye Wahi.

AJA

AJA - Forme

TRO
N1-1
SVW
V0-1
RCL
D5-2
SCO
D1-3
OL
D3-1
But marqué (encaissé)
6/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
NCE

NCE - Forme

CGL
N0-0
HUL
N0-0
FCL
N0-0
PAR
D3-0
LEM
N1-1
But marqué (encaissé)
1/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Auxerre affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. En Ligue 1, les résultats sont alarmants : les hommes de Will Still ont perdu leurs trois matchs de championnat, encaissant neuf buts et n'en marquant que quatre. La défaite 5-2 à Lens illustre la fragilité défensive du club. Seule une victoire en match amical contre le Werder Brême vient nuancer ce tableau.

Nice, de son côté, n'a pas perdu depuis trois matchs mais peine à s'imposer. Les Aiglons comptent un nul et une défaite sur leurs deux derniers matches de Ligue 1, avec un revers 3-0 face au Paris FC qui fait tache. Sur cinq rencontres, Nice n'a inscrit qu'un seul but en championnat, signe d'une attaque en manque de repères.

Face à face

AJ AuxerreNulNice
2
1
2
Ligue 1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
2
Nice badge
Nice
NCE
1
FDM
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
3
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
1
FDM
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
1
FDM
Ligue 1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
2
Nice badge
Nice
NCE
1
FDM
Coupe de France
Nice badge
Nice
NCE
0
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
0
FDM
6Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Le dernier face-à-face entre les deux clubs remonte au 10 mai 2026 en Ligue 1, avec une victoire 2-1 d'Auxerre à domicile. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Auxerre s'impose deux fois, Nice une fois, et deux matchs se sont terminés sur un score nul. Les Auxerrois ont donc un léger avantage dans cet historique récent.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
RennesRennesREN
431085+310
V
V
V
N
2
MonacoMonacoASM
330051+49
V
V
V
3
Paris FCParis FCPAR
321062+47
V
V
N
4
LyonLyonOL
321062+47
V
N
V
5
LilleLilleLIL
321052+37
V
N
V
6
StrasbourgStrasbourgSTR
320187+16
V
V
D
7
BrestBrestB29
312065+15
V
N
N
8
LorientLorientFCL
31112204
V
D
N
9
TroyesTroyesTRO
311147-34
D
V
N
10
LensLensRCL
310265+13
D
D
V
11
MarseilleMarseilleOM
41036603
D
D
D
V
12
AngersAngersSCO
310245-13
D
V
D
13
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
302156-12
D
N
N
14
Le MansLe MansLEM
302156-12
N
D
N
15
NiceNiceNCE
302114-32
N
D
N
16
Le HavreLe HavreLEH
301224-21
D
N
D
17
ToulouseToulouseTFC
301225-31
D
N
D
18
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
3003411-70
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de Ligue 1, Auxerre occupe la 18e place, tandis que Nice est 15e.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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