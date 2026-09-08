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AEK Athenes vs LASK: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

AEK Athenes vs LASK
AEK Athenes
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre AEK Athenes et LASK, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match entre AEK Athènes et le LASK est diffusé en France sur Canal+ Sport et disponible en live stream sur myCANAL.

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Comment regarder AEK Athenes contre LASK avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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AEK Athenes vs LASK : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre AEK Athenes et LASK débutera à 8 sept. 2026, 18:45.

AEK Athenes vs LASK Équipes probables

4-4-2
AEK Athenes crest
AEK Athenes
AEK
Formation
LASK crest
LASK
LAS
3-4-1-2
T. StrakoshaT. Strakoshateam-logoF. Relvasteam-logoL. RotaH. MoukoudiH. Moukouditeam-logoS. PiliosR. MarinR. MarinL. MajerL. MajerM. GacinovicM. GacinovicM. VitalisM. VitalisL. JovicL. Jovicteam-logoB. Vargateam-logoL. JungwirthX. MbuyambaX. Mbuyambateam-logoJ. TornichA. AndradeA. Andradeteam-logoK. Joergensenteam-logoG. Belloteam-logoR. LjubicicM. BogardeM. BogardeS. HorvathS. Horvathteam-logoC. Langteam-logoM. Usor
LASK crest
LASK
LAS
4-4-2
AEK Athenes

Onze de départ

LASK

Entraineur

  • M. Nikolic
  • Dietmar Kühbauer

Marko Nikolic devrait aligner un onze avec Thomas Strakosha dans les buts, une défense composée de Filipe Relvas, Lazaros Rota, Harold Moukoudi et Stavros Pilios, et un milieu animé par Razvan Marin, Lovro Majer et Mijat Gacinovic. Milan Vitalis, Luka Jovic et Barnabas Varga sont attendus en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée du côté des Grecs.

Du côté du LASK, Dietmar Kühbauer sera privé de Ramiz Harakate et Sasa Kalajdzic, tous deux blessés. Le onze probable voit Lukas Jungwirth garder les buts, avec une défense formée de Xavier Mbuyamba, Joao Tornich, Andres Andrade et Kasper Joergensen, tandis que George Bello, Robert Ljubicic, Melayro Bogarde et Sascha Horvath occuperont le milieu de terrain. Christoph Lang et Moses Usor sont attendus en pointe.

AEK

AEK - Forme

IRA
V4-0
LES
V4-0
KIF
N1-1
NES
V0-2
ARI
V5-0
But marqué (encaissé)
16/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
LAS

LAS - Forme

CEL
D3-0
CEL
V5-1
ALT
V3-0
WAC
V1-3
DSC
V1-6
But marqué (encaissé)
17/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

AEK Athènes présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. La formation grecque a inscrit 16 buts et n'en a concédé que deux sur cette période, dont une victoire 5-0 contre l'Aris Salonique le 5 septembre dernier. Les hommes de Nikolic avaient également dominé le Levski 4-0 en qualification pour la Ligue des Champions, confirmant leur efficacité offensive.

Le LASK affiche lui aussi quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs. L'équipe autrichienne a marqué 15 buts et en a encaissé 10, avec comme fait marquant une victoire 5-1 contre le Celtic en qualification. La seule défaite remonte au match aller contre ce même Celtic (3-0), avant que le LASK ne renverse la situation au retour.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre AEK Athènes et le LASK. Il s'agit donc d'une première rencontre entre les deux clubs.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenesAEK AthenesAEK
00000000
1
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
1
Bétis SévilleBétis SévilleBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualification pour les quarts de finale

Dans le groupe de Ligue des Champions, AEK Athènes et le LASK sont tous les deux classés à la première place avant le coup d'envoi de cette première journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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