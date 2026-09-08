A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 1 8 sept. 2026 - 12:45 Allwyn Arena

Le match entre AEK Athènes et le LASK est diffusé en France sur Canal+ Sport et disponible en live stream sur myCANAL.

Comment regarder AEK Athenes contre LASK avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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AEK Athenes vs LASK : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 8 sept. 2026 - 12:45 Allwyn Arena

Le match d'aujourd'hui entre AEK Athenes et LASK débutera à 8 sept. 2026, 18:45.

Marko Nikolic devrait aligner un onze avec Thomas Strakosha dans les buts, une défense composée de Filipe Relvas, Lazaros Rota, Harold Moukoudi et Stavros Pilios, et un milieu animé par Razvan Marin, Lovro Majer et Mijat Gacinovic. Milan Vitalis, Luka Jovic et Barnabas Varga sont attendus en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée du côté des Grecs.

Du côté du LASK, Dietmar Kühbauer sera privé de Ramiz Harakate et Sasa Kalajdzic, tous deux blessés. Le onze probable voit Lukas Jungwirth garder les buts, avec une défense formée de Xavier Mbuyamba, Joao Tornich, Andres Andrade et Kasper Joergensen, tandis que George Bello, Robert Ljubicic, Melayro Bogarde et Sascha Horvath occuperont le milieu de terrain. Christoph Lang et Moses Usor sont attendus en pointe.

AEK Athènes présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. La formation grecque a inscrit 16 buts et n'en a concédé que deux sur cette période, dont une victoire 5-0 contre l'Aris Salonique le 5 septembre dernier. Les hommes de Nikolic avaient également dominé le Levski 4-0 en qualification pour la Ligue des Champions, confirmant leur efficacité offensive.

Le LASK affiche lui aussi quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs. L'équipe autrichienne a marqué 15 buts et en a encaissé 10, avec comme fait marquant une victoire 5-1 contre le Celtic en qualification. La seule défaite remonte au match aller contre ce même Celtic (3-0), avant que le LASK ne renverse la situation au retour.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre AEK Athènes et le LASK. Il s'agit donc d'une première rencontre entre les deux clubs.

Dans le groupe de Ligue des Champions, AEK Athènes et le LASK sont tous les deux classés à la première place avant le coup d'envoi de cette première journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.