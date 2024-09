Strasbourg – OM : Les propos énigmatiques de De Zerbi sur l’arbitrage

L’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, s’est exprimé sur l’arbitrage, vendredi à deux jours du match contre Strasbourg.

L’Olympique de Marseille affronte le RC Strasbourg, dimanche, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. En prélude à ce choc, Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse, ce vendredi. L’occasion pour le technicien italien de revenir sur la polémique arbitrale qui secoue l’OM et le championnat français ces derniers jours.

Roberto De Zerbi défend Mehdi Benatia

Cela fait désormais près d’une semaine (cinq jours) que la Ligue 1 est marquée par une énorme polémique arbitrale. Cela, après un Olympico teinté de décisions jugées litigieuses. Malgré sa victoire face à l’OL (2-3), l’OM n’a pas épargné l’arbitrage par le biais de son conseiller sportif, Mehdi Benatia. Mais alors que la LFP va sévir contre l’ex-international marocain, Roberto De Zerbi va prendre la défense de son supérieur hiérarchique, ce vendredi.

« Je suis désolé qu’il (Mehdi Benatia, ndlr) se retrouve au cœur des polémiques. Il n’a pas besoin de moi pour se défendre, il s’est exprimé de manière éduquée. Je ne vois pas quelque chose de mal en ça. Si je suis ici, c’est grâce à lui et Longoria. Je le soutiendrai toujours, je lui dois mon arrivée. Ces polémiques n’ont pas de raison d’être », lance le coach de l’OM face aux médias.

De Zerbi remet une couche sur l’arbitrage de OL – OM

Mehdi Benatia avait notamment sous-entendu que les arbitres auraient été contre l’Olympique de Marseille. Des propos qui ont déclenché une vague de critiques à son encontre ainsi qu’une convocation devant la commission de la discipline de la LFP. Et s’il risque une lourde sanction, Mehdi Benatia estime toujours être dans son droit, tout comme l’OM qui a adopté une position ferme contre l’arbitrage. Mais à l’opposée de ses dirigeants, Roberto De Zerbi se veut, pour le moins, modéré, même s’il n’a manqué de tacler l’arbitrage de l’Olympico.

« Je n'aime pas me plaindre, vous ne m'entendrez me plaindre que très peu. Honnêtement je n'ai jamais vu une expulsion comme celle de Cornelius, j'ai 45 ans et ça fait 35 ans que je suis le foot. Je n'ai jamais vu ce genre de carton, comme je n'ai jamais vu une expulsion pour accumulations de jaunes pour un même joueur au bout de 5 minutes. Mais je ne veux pas faire de polémique. Il peut y avoir des erreurs d'arbitrage, mais je ne pense pas qu'elles soient faites avec mauvaise foi. Moi aussi je commets des erreurs, je pense que les entraîneurs commettent encore plus d'erreurs que les arbitres... Après, je pense que Medhi ne s'est pas trompé avec ce qu'il a dit, et surtout je ne pense pas qu'il ait voulu manquer de respect », confie l’ancien entraineur de Brighton et Sassuolo.