Strasbourg-Francfort : "2-1 pour le Racing à la Meinau" prédit Jonathan Schmid

Le latéral droit de Fribourg voit une victoire à domicile du RC Strasbourg face à l'Eintracht Francfort, ce jeudi en barrage aller de la Ligue Europa.

Jonathan Schmid prédit une victoire 2-1 du RC ce jeudi soir (20h30) au stade de la Meinau face à l' , en barrage aller de la , puis un match nul au retour en dans une semaine. Donc une qualification du Racing pour la phase de groupes de la C3 !

Il faut bien reconnaître que le latéral droit du SC n'est pas très objectif, lui qui a été formé au RCSA ! Non conservé à l'issue du centre de formation, c'est de l'autre côté de la frontière qu'il a construit sa carrière professionnelle.

Comme il l'explique ce jeudi dans les colonnes de 20 minutes, le natif de Strasbourg pense que l'opposition entre son club de coeur et la formation de sera serrée mais que le soutien du public alsacien ferra la différence :

"Déjà, il y aura un match en tribune et un autre sur le terrain. Des deux côtés, les supporters sont un peu fous, ça va chanter et ça va être sympa. Je pense aussi que ça va être serré entre les deux équipes. J’aimerais bien que Strasbourg passe…"

"Il pourrait y avoir de l’espace dans leurs dos"

Le joueur de 29 ans, qui arpente les pelouses allemandes depuis 11 saisons, porte un regard expert sur l'Eintracht, 7e de et demi-finaliste malheureux de l'Europa League la saison dernière (éliminé par , le futur vainqueur, 2-2 sur l'ensemble des deux matches, 3-4 aux t.a.b.) :

"On n’attendait pas cette équipe aussi haut la saison dernière. C’est un club qui est plus stable qu’avant et qui a bien redémarré la saison, même sans son duo d’attaquants Haller-Jovic. Sans Haller, ils jouent différemment. Ils ont perdu leur point d’appui devant. Les joueurs qui restent ? Déjà, il y a Rebic devant, lui, tout le monde connaît. Offensivement, Gacinovic est très bon aussi, surtout techniquement. Au milieu, ça bataille avec le duo Gelson Fernandes-Dominic Kohr. Ils sont hyper combatifs, courent beaucoup, vont au charbon. Sur les ailes, Da Costa et Kostic sont de vraies fusées. Il faudra les maîtriser et il pourrait y avoir de l’espace dans leurs dos."

Et s'il revient chaque semaine dans son quartier du Neuhof, Jonathan Schmid n'est pas encore certain de pouvoir se rendre à la Meinau ce jeudi soir pour soutenir les Racingmen :

"Ça va être compliqué d’avoir une place mais je vais demander. Je connais bien Stefan Mitrovic, on a joué ensemble à Fribourg. Et à l’Eintracht, j’ai aussi deux amis, Gelson Fernandes et Dominik Kohr."

Des connexions qui devraient l'aider à décrocher un billet pour le match, dans un stade dans lequel l'Alsacien rêve toujours d'évoluer un jour :

L'article continue ci-dessous

"Jouer une fois au stade de la Meinau serait un plaisir. Pour l’instant, je n’y ai été que comme ramasseur de balles ou spectateur."

À bon entendeur...