Strasbourg - Eintracht Francfort : chaîne TV, live streaming, composition et avant-match

Après avoir passé l'obstacle du Lokomotiv Plovdiv, va se frotter à un adversaire de taille pour espérer accéder à la phase de poules de la . L' , demi-finaliste de la dernière édition, a tout d'un épouvantail, mais les hommes de Thierry Laurey auront des arguments à faire valoir.

Ligue Europa - Quand Strasbourg faisait trembler l'Europe...

Au-delà de l'enjeu sportif, ce choc s'annonce également bouillant en tribunes, de chaque côté du Rhin. Première manche ce jeudi soir en Alsace. Goal vous livre toutes les informations essentielles.

En , Strasbourg - Lokomotiv Plovdiv est diffusé en exclusivité sur la chaîne payante RMC Sport 1.

Pour les supporters frontaliers alsaciens, le match sera diffusé en clair en sur la chaîne RTLnitro .

Compositions et infos d'équipes

Au coeur d'un été particulièrement chargé, Thierry Laurey ne cesse d'effectuer des rotations pour ménager les organismes. Après deux matches nuls en , l'entraîneur du Racing n'aura pas d'autres choix que de proposer ce qui ressemble à son équipe type pour regarder dans les yeux une formation plus expérimentée sur la scène européenne.

La compo officielle de Strasbourg : Sels - L. Koné, S. Mitrovic (cap.), Djiku - Lala, J. Martin, Liénard, Carole - Thomasson - Zohi, Ajorque.

En face, les Strasbourgeois retrouveront une vieille connaissance de en la personne de Kevin Trapp, tout juste transféré définitivement à Francfort après un prêt d'un an dans le club qui l'a fait connaître en Allemagne.

La compo officielle de Francfort : Trapp - D. Abraham (cap.), Hasebe, Hinteregger - D. Da Costa, G. Fernandes, Torro, Kostic - Kamada - Gacinovic, Rebic.

Les principales déclarations

Thierry Laurey (entraîneur de Strasbourg) : "Quand on a joué contre Paris, , Marseille et , il n'y a aucune raison de trembler contre Francfort. Par contre, il est évident qu'il faudra se mettre a minima dans les mêmes conditions pour éventuellement réussir l'exploit. Là, c'est quand même un club de qui débarque avec des références, dans son pays mais aussi au niveau européen. Être en phase de groupes, ce n'est pas le nec plus ultra non plus, mais pour un club comme le nôtre, ce serait quelque chose de fantastique".

Alexander Djiku (défenseur de Strasbourg) : "On est l’outsider, l’Eintracht reste le grand favori. Mais à domicile, devant nos supporters, on ne doit pas déjouer et essayer de produire un beau football notamment vue du match retour. Les Allemands ont fait une grosse campagne européenne la saison dernière. Ils sont demi-finalistes sortants. En tant que footballeur, c’est très attrayant d’affronter une belle équipe comme Francfort. Le club est ambitieux. Même si le championnat reste la priorité, on a vraiment envie d’accéder aux phases de poules de l’EuropaLeague. C’est une dépense d’énergie supplémentaire mais ce serait bien pour tout le club et nos supporters. Il faudra perdre le moins de ballons possibles. Les formations allemandes ont l’habitude de contrer rapidement et d’attaquer en nombre. Ce match peut se jouer sur l’efficacité dans les deux surfaces".

Kevin Trapp (gardien de Francfort, L'Equipe) : "C'est vrai que je connais déjà l'ambiance ici, l'équipe aussi, je pense que ça va être très intense demain (jeudi). C'est une équipe très forte physiquement. C'est un barrage, avec un grand enjeu, mentalement on doit être prêts. Il faut savoir ce qui nous attend, sinon on va se faire surprendre, par l'équipe et le public. C'est une équipe qui est poussée vers l'avant par ses supporters. On sait qu'ici ce n'est jamais facile, on a beaucoup souffert avec Paris. Pour eux aussi c'est important, on joue pour une place en Ligue Europa. Je pense que ça va définir notre année. On a vu la saison dernière que ça a été très beau, avec nos supporters, de jouer la Ligue Europa. On a passé de bons moments avec eux, donc c'est notre objectif de la jouer".