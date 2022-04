Simeone s'en prend à Guardiola après la défaite en Ligue des champions contre Man City

L'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, a accusé Pep Guardiola d'avoir pris l'Atlético Madrid de haut, malgré les éloges apparemment chaleureux de l'entraîneur de Manchester City à l'égard de leurs rivaux en quarts de finale de la Ligue des champions lors de la conférence de presse de veille de match avant le match aller.

"Nous ne sommes pas stupides"

Mercredi, Manchester City s'est qualifié pour les demi-finales aux dépens de l'Atletico après un match nul 0-0 au Wanda Metropolitano, après s'être imposé 1-0 lors du match d'ouverture la semaine dernière. "Je n'ai pas à donner mon avis, que quelqu'un dise du bien de nous ou non", a déclaré Diego Simeone aux journalistes en conférence de presse.

Liverpool-Manchester City, la plus grande rivalité de l'histoire de la Premier League selon Jürgen Klopp

"Souvent, ces gens qui ont un grand vocabulaire, qui sont très intelligents, montrent du mépris dans leurs éloges. Mais même si nous n'avons pas un si grand vocabulaire, nous ne sommes pas si stupides", a ajouté l'Argentin. Bien que Simeone n'ait pas donné plus de détails sur sa différence apparente avec Pep, l'entraîneur de City avait laissé entendre que la tactique défensive de l'Atletico au match aller était plutôt dépassée.

Guardiola assure penser du bien de l'Atlético

"Dans la préhistoire, au cours des 100 000 dernières années et aujourd'hui, attaquer contre cinq [défenseurs] et cinq [milieux de terrain] est très difficile", a-t-il affirmé après l'ouverture du score. "Il n'y a pas d'espace. Ils sont très compétitifs et défendent très bien." S'exprimant mercredi après le match nul 0-0, Pep a insisté sur le fait qu'il n'avait que du respect pour les joueurs de Simeone.

Real Madrid-Chelsea : Un but et un record pour Benzema

"Ne vous méprenez pas, je n'ai pas critiqué l'Atletico", a-t-il affirmé. "J'ai dit qu'il est toujours difficile d'attaquer contre une équipe qui défend très bien". L'Atlético Madrid va désormais devoir tourner la page et passer à autre chose. Les Colchoneros doivent se concentrer sur le championnat et la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

L'article continue ci-dessous

L'Atletico reprendra la compétition dimanche, lorsqu'il recevra l'Espanyol au Wanda Metropolitano. De son côté, Manchester City va continuer d'enchaîner avec un autre rendez-vous important face à Liverpool en FA Cup ce week-end. Les Cityzens affronteront le Real Madrid de Carlo Ancelotti en demi-finale de la Ligue des champions.