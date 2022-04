Real Madrid-Chelsea : Un but et un record pour Benzema

● Le Real Madrid disputera sa 15e demi-finale de Ligue des Champions, au moins 3 de plus que toute autre équipe.

● Le Real Madrid a éliminé le tenant du titre en Ligue des Champions pour la 5e fois de son histoire après Dortmund en 1997-1998, Manchester United en 1999-2000 et le Bayern Munich en 2001-2002 et 2013-2014. Les Merengue ont remporté le tournoi lors de ces 4 précédents.

● Le Real Madrid a subi 28 tirs face à Chelsea, son plus haut total dans un match de Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition (2003-2004).

● Le Real Madrid a marqué lors de chacun de ses 28 derniers matches de Ligue des Champions à domicile en phase à élimination directe, plus longue série de l'histoire de la compétition. Le dernier match des Merengues sans marquer sur leurs terres à ce stade de la compétition remonte à avril 2011 (0-2 contre Barcelone en demi-finales).

● Karim Benzema est devenu le premier joueur français à inscrire 12 buts lors d'une même campagne en C1/C2/C3/C4. L'attaquant du Real Madrid a marqué son 5e but face à Chelsea en Ligue des Champions, ne faisant mieux face à aucune autre équipe.

● Vinicius Junior a délivré sa 5e passe décisive cette saison en Ligue des Champions pour Karim Benzema, plus haut total d'un joueur vers un autre sur un même exercice depuis qu'Opta dispose de ces données (2003-2004).

● L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la 8e fois de sa carrière, égalant le record pour un entraîneur dans l'histoire de la compétition avec Pep Guardiola et José Mourinho (8 également).

● Mason Mount (Chelsea) est impliqué dans 5 buts lors de ses 5 derniers matches en phase à élimination directe de Ligue des Champions (2 buts, 3 passes), après ne l'avoir été qu'une seule fois lors de ses 6 premiers (1 but). Il a été décisif à 3 reprises face au Real Madrid (1 but lors de la demi-finale retour de l'édition 2021, 1 but et 1 passe décisive ce soir), plus que face à toute autre équipe.

● Antonio Rüdiger (Chelsea) a inscrit son premier but en Ligue des Champions, pour son 34e match dans la compétition.

● Timo Werner a marqué et fait marquer lors d'un même match de Ligue des Champions pour la deuxième fois cette saison, après l'avoir déjà fait face au Zénith en phase de groupes (2 buts, 1 passe décisive). Depuis 2003-2004, il est le troisième joueur de Chelsea à réaliser 2 fois cette performance lors d'une même édition après Frank Lampard en 2007-2008 et Didier Drogba en 2011-2012 (2 chacun également).