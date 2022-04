Liverpool-Manchester City, la plus grande rivalité de l'histoire de la Premier League selon Jürgen Klopp

C'est le match le plus attendu de l'année, une finale avant l'heure ! Ce dimanche, Manchester City accueille Liverpool pour un choc au sommet en Premier League entre le leader et son dauphin. Les Cityzens comptent un point d'avance sur les Reds avant cette rencontre qui sera scrutée de près dans le monde entier. Souvent, les chocs au sommets offrent beaucoup d'attentes pour un résultat finalement décevant, mais Jürgen Klopp a avoué qu'il s'attend tout de même à un beau match.

Un match important mais pas décisif pour Klopp

"En fait, c'était un bon match. Je sais que très souvent, cela n'arrive pas quand deux équipes de haut niveau s'affrontent, mais notre histoire montre que très souvent, c'était un match assez intéressant parce que les deux équipes se lancent vraiment et veulent se créer des occasions. C'est pourquoi je m'attends à un match de football intéressant, pour être honnête", a analysé l'entraîneur de Liverpool en conférence de presse ce vendredi.

"Je ne peux pas décider de ce que les gens pensent. Mais si vous passez en revue les résultats possibles : si nous gagnons, nous avons deux points d'avance. Si tout le monde pense que le championnat est terminé, alors je ne peux rien y faire. Si nous perdons, nous avons quatre points de retard. Et si quelqu'un pense "C'est fini", je ne peux rien y changer, mais je sais que personne, du point de vue de Manchester City, ne pense comme ça. Si nous faisons match nul, nous aurons un point de retard et c'est tout. C'est un match très important, j'ai hâte d'y être. C'est l'un des plus grands défis que l'on puisse rencontrer dans le football, mais c'est vraiment bien, c'est pourquoi nous faisons ce genre de choses", a ajouté Jürgen Klopp.

"C'est toujours très serré avec City et c'est ce que j'aime"

L'entraîneur des Reds est fan de la rivalité entre son équipe et Manchester City : "La plus grande rivalité de l'histoire de la Premier League ? Oui. J'ai regardé beaucoup de football dans ma vie mais je ne peux pas dire que j'ai toujours été aussi détaillé sur le sujet. Je suis au courant des grandes rivalités. C'est cool. Les quatre dernières années, depuis que nous avons un peu progressé et que nous avons pu combler le fossé avec City, sont intéressantes. On s'est poussé l'un l'autre jusqu'à un nombre incroyable de points. De la folie. Je n'aurais jamais pensé que ce genre de choses était possible, surtout pas dans ce championnat".

"La constance dont les deux équipes ont fait preuve durant cette période était absolument folle. L'année où nous avons remporté le championnat, il y avait un petit écart et l'année dernière, il y avait à nouveau un écart parce que nous avons eu nos problèmes, mais à part ça, c'était toujours très serré et c'est ce que j'aime. Comme je l'ai toujours dit, plus vous êtes proche, plus vous pouvez doubler. Nous savons que c'est difficile. Ce qui a changé ces quatre dernières années, c'est que tous les autres pensent que c'est difficile quand ils nous affrontent, et c'est vraiment bien. Je ne dirais pas que je suis reconnaissant que City soit aussi bonne, mais cela n'a pas empêché notre développement", a ajouté l'Allemand.

Jürgen Klopp a rendu hommage à Pep Guardiola : "Pep est le meilleur entraîneur du monde. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est peut-être une coïncidence que ça n'ait pas marché en Ligue des champions, mais il pratique un football merveilleux et si quelqu'un doute de lui, je ne vois pas comment cela pourrait arriver. Nous réfléchissons tous beaucoup, c'est la raison pour laquelle nous faisons parfois des erreurs et parfois nous trouvons les bonnes choses à faire. Mais dans le football, on ne sait pas avant le match, seulement après, et c'est pourquoi nous essayons d'imaginer ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait nous aider, ce que nous pourrions faire, ce qui nous rend plus indépendants de l'adversaire. C'est vrai qu'à la fin, il doit y avoir un arrêt de l'information parce que les garçons doivent jouer. Si je ne peux pas les aider suffisamment pendant la semaine et le temps que nous passons ensemble, ce serait un peu dommage. J'espère que nous sommes ensemble depuis assez longtemps et que nous avons fait les bonnes choses assez souvent pour jouer le meilleur match possible contre City. C'est l'objectif à atteindre".