Les arguments pour le transfert avorté de Said El Mala au BVB

Par Jochen Tittmar

En se retirant du bras de fer pour Said El Mala après des semaines de négociations laborieuses et plusieurs offres refusées, le Borussia Dortmund envoie un signal clair. D’un point de vue sportif et financier, cette fin du poker, choisie en toute conscience, était logique.

Personne ne conteste le talent d’El Mala. Avec 13 buts et cinq passes décisives, le jeune joueur a réussi une solide première saison au 1. FC Cologne. Il n’en reste pas moins que les faits sont clairs : il ne s’agit que d’une seule saison réussie dans le football professionnel. Sans participation à une compétition européenne, sans matches réguliers tous les trois jours.

Le BVB n’avait encore jamais payé bien plus de 30 millions d’euros dans son histoire pour un nouveau joueur. Dépenser désormais bien plus de 50 millions, bonus compris, pour un joueur de 19 ans sans expérience internationale aurait tout simplement été irresponsable. Indépendamment même de l’énorme pression qu’une telle somme aurait soudainement fait peser sur le joueur.

Par le passé, le BVB a parfois été critiqué pour s’être laissé entraîner dans des négociations interminables. L’attitude conséquente de la direction constitue donc aussi un pas dans la bonne direction. En définissant une limite de douleur claire et en s’y tenant cette fois, le Borussia envoie un message fort au marché des transferts : Dortmund ne se laisse pas faire chanter. Cette fermeté renforce idéalement sa propre position de négociation pour les prochains mercatos.

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Le BVB peut désormais combler plusieurs chantiers de son effectif

Une indemnité record de cette ampleur aurait en outre fortement entamé le budget restant. Il y a désormais, à coup sûr, une pression temporelle, et le plan B, ou les plans B, devraient être bouclés le plus vite possible. Cela dit, le club dispose maintenant d’une plus grande marge de manœuvre et peut répartir l’argent économisé sur plusieurs postes. Après tout, l’effectif a encore besoin de profondeur et de qualité à plusieurs positions.

Car il ne suffira pas simplement de recruter un ailier rapide et fort en dribble pour remplacer El Mala : Dortmund a surtout encore un besoin urgent d’un numéro 6 stratégique, fort dans le jeu et dans les duels, ainsi que d’un arrière droit après le départ de Yan Couto.

Renoncer à El Mala peut faire mal à certains supporters du BVB au premier abord, mais c’est aussi une victoire de la raison économique. Le BVB fait preuve de caractère, préserve son équilibre financier et freine au bon moment.

Les arguments contre le transfert avorté de Said El Mala au BVB

Par Tim Ursinus

Il est bien sûr compréhensible qu’à un moment donné, le BVB en ait assez des exigences exorbitantes du 1. FC Cologne. Mais le Borussia Dortmund laisse aussi passer une énorme opportunité. Une telle occasion d’obtenir à ce prix-là le futur international allemand ne se représentera probablement plus.

Le potentiel de Said El Mala est incontestable, et un chemin vers la classe mondiale semble possible dans son cas. Qu’une poursuite de son aventure à Cologne fasse baisser sa valeur marchande paraît plus que peu probable, sauf peut-être en cas de relégation des Rhénans.

Il aura aussi encore plus d’occasions, sous les ordres de l’entraîneur Rene Wagner, de démontrer ses qualités. El Mala jouit d’un statut énorme auprès du coach et devrait avoir une garantie de place de titulaire en tant que véritable facteur de différence. Cela se ressentait déjà peu après la séparation avec Lukas Kwasniok.

Le BVB aurait donc aussi pu lâcher encore un ou deux millions, ceux sur lesquels l’opération a finalement échoué. Les deux clubs ne devaient plus être très éloignés l’un de l’autre. D’autant que le Borussia était manifestement totalement convaincu des qualités du joueur de 19 ans.

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Le BVB aurait sans doute pu revendre Said El Mala avec profit

Dans le cas contraire, Lars Ricken et les autres ne seraient pas restés aussi obstinés et n’auraient pas participé à autant de tours de négociations. En même temps, la perspective disparaît de franchir un cap avec un tel transfert marquant — et le recrutement de cet ailier très talentueux l’aurait indiscutablement été — et d’envoyer un message à la concurrence directe.

En outre, il était tout à fait possible qu’El Mala devienne le prochain gros coup financier de Dortmund. À l’heure actuelle, il ne semble pas utopique qu’en cas de revente, il aurait pu atteindre les sphères d’Ousmane Dembele, Erling Haaland ou Jude Bellingham. Ce n’est pas un hasard si plusieurs clubs moyens de Premier League comme Brentford avaient déjà frappé à la porte. El Mala a déjà un marché en Angleterre.

Si El Mala reste en bonne santé, cela ne devrait pas changer. Après tout, son style de jeu attractif et son sang-froid déjà très prononcé devant le but promettent suffisamment de spectacle pour ouvrir jusqu’au maximum les portefeuilles des propriétaires de clubs immensément riches. Le BVB ne saura sans doute jamais tout ce qui aurait été possible.