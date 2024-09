"Si tu comptes sur lui…", Dembélé prend cher malgré la victoire contre Girona

Sorti d’un weekend satisfaisant avec un doublé contre Brest (3-1), Ousmane Dembélé a été décevant contre Girona, mercredi soir.

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec Girona FC, mercredi soir, au Parc des Princes dans le cadre de la première journée de Ligue des champions. Un match au cours duquel Ousmane Dembélé a vendangé d’énormes occasions même si le club de la capitale française a fini par s’imposer 1-0 dans les ultimes secondes.

Rothen attaque Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé a emballé tout le monde en ce début de saison en Ligue 1, notamment ce weekend où il a inscrit un doublé contre Brest (3-1), portant son total à trois en quatre matchs disputés en championnat. Mais l’ancien du FC Barcelone a désappointé tout le monde lors de la réception de Girona, mercredi soir, en Ligue des champions. L’ancien Rennais a d’ailleurs manqué une énorme occasion à la 54e minute. Seul dans sa course, il s’est fait rattraper par le défenseur adverse après le point de penalty et le gardien Paulo Gazzaniga était venu s’emparer du cuir.

Getty

« On peut lui tomber dessus, mais c’est le Dembélé d’habitude. L’anomalie, c’est le Dembélé de ce week-end. Il ne faut pas s’habituer à Brest car il n’a jamais été comme ça. Si tu comptes sur Dembélé pour qu’il soit décisif et qu’il mette 15 buts dans l’année… Les gars, on est morts », a lancé le Jérôme Rothen dans l'After Foot, mercredi soir sur RMC. Des propos appuyés par Daniel Riolo.

L'article continue ci-dessous

Riolo en rajoute une couche

Faut-il souligner que Ousmane Dembélé disposait de plusieurs solutions, soit rapidement tirer pour ouvrir le score, soit décaler sur la gauche pour Bradley Barcola, qui était pourtant tout seul. Mais l’ancien du Borussia Dortmund, seul face au gardien, hésitant, a jugé bon de se la jouer seul, ce qui a permis au défenseur Ladislav Krejci de le rattraper dans sa course. Daniel Riolo est également très déçu de la copie livrée par Dembouz au Parc des Princes contre les Catalans.

AFP

« Dembélé, ça a toujours été la frustration, 'je ferme les yeux ça peut rentrer. Ce qui le caractérise le mieux, c’est le but contre le Barça l’année dernière : le contrôle raté, le pied qui part en arrière avec la glissade et le ballon sous la barre », a appuyé Daniel Riolo, qui est également déçu de la prestation du Français.