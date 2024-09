PSG - Gérone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Paris Saint-Germain vs Girona

Le PSG affronte Gérone, mercredi, pour le compte de la première journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Elle est enfin là. La Ligue des Champions, nouveau format, a pris son envol ce mardi avec des affiches très intéressantes dès la première journée. Ce mercredi, ce sera au tour du Paris Saint-Germain d’entrer en lice avec un choc non moins alléchant contre Gérone. Une nouvelle édition de C1 qui commence avec des objectifs très élevés pour le club de la capitale.

PSG - Gérone, à la quête d’un début parfait

Demi-finaliste de l’édition précédente, le PSG entame un nouveau parcours vers la gloire européenne, ce mercredi. Face à Gérone, le club francilien compte bien frapper fort et afficher ses ambitions d’entrée. Son entraineur a insisté dessus lors de la conférence de presse d'avant match. Une victoire est donc obligatoire pour les hommes de Luis Enrique qui sont en grande forme en ce début de saison. Avant son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG plane en tête de la Ligue 1 avec quatre victoires en autant de rencontres. Ainsi, le club parisien veut poursuivre sur sa lancée face à une équipe espagnole, loin d’être prenable. Pour bien démarrer, il faudra cependant surmonter les nombreuses absences pour cause de blessure.

Même s’il sort d’une cuisante défaite face au Barça de Lamine Yamal, dimanche (1-4), Gérone reste un adversaire redoutable pour le Paris Saint-Germain. Troisième de Liga la saison dernière, le club catalan fait ses grands débuts en Ligue des Champions, ce mercredi. Des débuts pour lesquels les hommes de Michel souhaitent garder de bons souvenirs malgré leur début de saison compliqué en Liga (2 victoires, 1 nul, 2 défaites). Ainsi, Gérone ne fera aucun cadeau au PSG, demain.

Horaire et lieu du match

PSG – Gérone

Première journée de Ligue des Champions

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les compos probables du match PSG - Gérone

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Neves, Vitinha - Dembélé, Asensio, Barcola

Gérone : Gazzaniga - Frances, Lopez, Blind, Gutierrez - Herrera, Romeu, Martin - Tsygankov, Ruiz, Gil.

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Gérone ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Gérone sera à suivre ce mercredi 18 septembre 2024 à partir de 21h sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.