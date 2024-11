Serie A, Paul Pogba et la Juventus actent leur divorce

Milan AC vs Juventus FC

Le départ de Paul Pogba de la Juventus est imminent.

C’est bel et bien terminé entre Paul Pogba et la Juventus. De retour bientôt de suspension, l’international français souhaitait reprendre avec la Vielle Dame. Mais ce souhait ne serait pas le même du côté des dirigeants turinois qui ne comptent plus sur l’ancien milieu de terrain de Manchester United. Finalement, les deux parties vont bien se séparer dans les prochains jours.

Divorce acté entre Paul Pogba et la Juventus

Initialement suspendu pour quatre ans après avoir été testé positif à la testostérone, Paul Pogba a vu sa sanction être réduite à dix-huit mois par le TAS le mois dernier. Ainsi, l’ex-pensionnaire du Havre pourra reprendre l’entrainement en janvier avant de revenir en compétition officielle au mois de mars. Un retour que Paul Pogba aurait voulu connaitre avec la Juventus Turin. Sauf que la Vielle Dame n’est pas de cet avis et affiché clairement ses intentions de se séparer de l’un des plus gros salaires de son effectif. Un divorce qui sera finalement acté entre les deux parties dans quelques jours.

Sous contrat jusqu’en 2026, Paul Pogba n’ira pas au bout de son bail avec le club italien. Sky Sports annonce ce lundi que les discussions entre les deux parties pour une résiliation de contrat seraient dans la phase finale. La Juventus négocie en effet avec le clan du joueur afin de trouver un accord amiable. L’entourage de Paul Pogba attendrait la fin des discussions et sa libération officielle pour lancer les négociations avec ses prétendants, d’après le tabloïd anglais. Le champion du monde 2018 ne manque pas en effet de prétendants et a été annoncé ces dernières semaines en Arabie Saoudite, en MLS ou encore à l’Olympique de Marseille.