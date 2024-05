Sergio Conceição à l'OM ? L'avis tranché de Dugarry

Christophe Dugarry a donné son avis mardi, sur une possible arrivée de Sergio Conceição à l’OM, cet été.

L’Olympique de Marseille est sans entraineur depuis la fin de saison et le départ à la retraire de Jean-Louis Gasset. Mais le club marseillais avait déjà commencé par chercher un nouvel entraineur depuis plusieurs mois. Après Paulo Fonseca, la nouvelle priorité de l’OM se nomme Sergio Conceição. Alors que les dirigeants phocéens essayent de convaincre le technicien portugais, Christophe Dugarry a donné son avis sur cette opération, ce mardi.

Christophe Dugarry valide le choix de Sergio Conceição par l’OM

C’est le chantier le plus important du mercato de l’OM. Mais le club peine à trouver un entraineur alors que plusieurs techniciens lui ont tourné le dos. Le dernier en date, c’est Paulo Fonseca, priorité de Marseille pendant plusieurs mois, qui devrait rejoindre l’AC Milan dans les prochains jours. L’OM a ensuite jeté son dévolu sur Sergio Conceição et en a fait sa nouvelle priorité. Un choix que valide totalement Christophe Dugarry, fan du technicien lusitanien.

« J'adore le coach. Il a une personnalité incroyable. Il est attachant, il fait gagner ses équipes. Il donne une identité de jeu, une grinta, un esprit d’équipe. Je suis surpris qu’il n’y ait pas d’autres équipes plus huppées sur lui. Il a fait ses preuves, notamment à Porto. Si Marseille arrive à attirer cet entraîneur, je dis chapeau aux dirigeants. Je l'avais attaqué quand il était parti de Nantes un peu comme un voleur pour rejoindre Porto. J'avais trouvé ça déplacé. Mais il avait mis la fibre locale en avant, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas refuser », déclare l’ex-international français dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Dugarry est séduit par Conceição

Passé par le FC Nantes, Sergio Conceição a déjà fait ses preuves en Ligue 1. Après son aventure chez les Canaris, le Portugais a ensuite récupéré le FC Porto et a ramené le club au premier plan avec notamment trois titres de champion, quatre Coupes du Portugal, une Coupe de la Ligue et trois Supercoupes. Une capacité à faire transcender des équipes sans grandes stars et à faire des résultats probants qui ajoute encore à l’admiration de Dugarry pour Conceição.

« Un entraîneur capable de faire jouer des équipes moyennes, pas forcément avec des grands noms. Il n'a pas eu des phénomènes mais il a réussi à bien les faire jouer. Ce serait un super coup de l’OM. Il aura des exigences, mais pas tant que ça. C'est quelqu'un qui est dans l'humain. Il aime le foot. Il va demander le plus de choses possibles mais il y a la réalité des faits », explique l’ancien joueur de l’OM.