Sensationnel ! Neymar change de discours à propos de CR7

Personne ne pouvait s’y attendre. Nouveau joueur d’Al-Hilal Neymar Jr a pris tout le monde à contre-pied en ce qui concerne le statut de CR7.

Après 6 années passées au Paris Saint-Germain, Neymar Jr a fait ses valises et quitté le club de la capitale française. Alors qu’il était cité pour faire un come-back au FC Barcelone, son ancien club, le Brésilien a fini par choisir l’Arabie Saoudite en s’engageant avec Al-Hilal, qui lui a offert le pont d’or.

L’étonnant discours de Neymar sur Cristiano Ronaldo

Alors qu’il ne fait plus partie des plans du club francilien, Neymar a été approché par son désormais ex- entraîneur Luis Enrique, et Luis Campos, conseiller sportif du PSG, qui lui ont annoncé la semaine dernière que le club ne compte plus sur lui. Cela fait suite à l’absence du Brésilien au media day du club en milieu de semaine dernière.

Quelques jours après, Neymar s’engage avec Al-Hilal en Arabie Saoudite contre une indemnité de transfert de 90 millions d'euros, qui renforce les caisses du PSG, faisant du club, le transfert le plus cher. Le joueur formé au FC Santos percevra un salaire annuel de 100 millions d'euros.

Après sa signature mardi, l’attaquant auriverde s’est confié sur le compte Twitter de son nouveau club. Impatient de débuter cette nouvelle aventure, Neymar a loué l’influence de Cristiano Ronaldo, son ancien rival en Espagne, qui a donné une visibilité jamais imaginée au championnat saoudien.

« Je suis très excité, très content de rejoindre un nouveau championnat. C’est une nouvelle expérience, un nouveau challenge. Je suis excité d’écrire l’histoire. Les défis me motivent et quand tu fais face à un nouveau challenge comme ça, cela booste ton estime. Je suis ici pour aider le championnat à grandir. Ils ont déjà beaucoup changé en faisant beaucoup de signatures. Bien sûr, le championnat sera très compétitif, surtout après les recrutements qu’ils ont faits. J’espère que notre club fera une belle saison pour atteindre nos objectifs. Je pense que la compétitivité est importante et c’est pour ça que j’ai rejoint le championnat. Bien sûr, c’est un changement différent mais un nouveau défi. Je crois que Cristiano Ronaldo a lancé tout ça et tout le monde l’a traité de fou, de ci, de ça. Mais aujourd’hui vos voyez que le championnat grandit de plus en plus », a-t-il confié.

Impatient d’affronter ses anciens rivaux « Ronaldo et Benzema »

Se disant prêt à s’investir dans son nouveau projet, le Brésilien se dit impatient d’affronter certaines stars, qui ont donné une visibilité non seulement à leur club respectif, mais aussi au championnat saoudien.

« Les objectifs sont de gagner de plus en plus de titres pour répondre aux ambitions du club. C’est important d’avoir de la qualité dans l’équipe. Bien sûr ça aide à prendre quelques décisions durant votre carrière, c’était le cas pour moi. Je suis impatient d’écrire une nouvelle histoire, pour atteindre tous les objectifs avec l’équipe et aider mes coéquipiers. Je crois, quand on parle football, que nous avons la même passion avec les fans d’Al-Hilal. Ils peuvent s’attendre à ce que je fasse tous les efforts sur le terrain. Je vais donner le meilleur de moi pour le club, c’est ce que je ferai toujours quand je serai sur le terrain », déclare l’ancien catalan.

« C’est excitant de rencontrer des joueurs de top qualité dans les autres équipes. Ça motive à être encore meilleur. Quand tu affrontes Ronaldo, Benzema, Firmino, l’excitation est encore plus grande. Les affronter sera merveilleux, ce sera fantastique », a-t-il ajouté.