Coup de tonnerre au PSG : Kylian Mbappé à vendre?

Alors qu'il aurait annoncé au club sa volonté de ne pas prolonger son contrat, le PSG aurait décidé de placer Kylian Mbappé dans une impasse.

C’est une bombe! Une nouvelle presque inattendue, selon les points de vue, qui vient agiter les coulisses du PSG : Kylian Mbappé a averti, ce lundi, le club de la capitale de sa volonté de ne pas activer sa prolongation de contrat d'un an jusqu’en 2025, ce qui lui permettrait de partir libre en 2024, date de fin de son contrat, s’il était encore parisien la saison prochaine.

C’est par une lettre envoyée aujourd’hui au Paris Saint-Germain que la star a fait connaître sa position. Un courrier qui a eu l'effet d'un tremblement de terre puisque le club ne s'attendait pas du tout à ce que cela se produise de cette façon. En effet, ces dernières semaines, la direction du club avait entamé des négociations avec l’international français et son entourage pour une extension de son bail longue durée. Le tout avec des pourparlers autour de potentiels co-investissements avec le joueur, explique-t-on en interne. Contacté par GOAL, l'entourage du joueur ne nous a pas répondu.

La manœuvre ne plaît pas au sein de la direction

Au sein du club de la capitale, l’annonce autant que la missive ont semble-t-il été accueillies avec colère puisque l’information, révélée par le journal L’Equipe, a vite fuité dans la presse. Le board parisien, qui perçoit cette manoeuvre destinée à mettre la pression comme un manque de respect, se dit prêt à ne pas fléchir : soit Kylian Mbappé reprend les négociations soit il est placé sur le marché des transferts. En interne, on regrette que l'histoire puisse se terminer ainsi et rappelle que Paris a fait d'immenses sacrifices pour le Bondynois au point de lui offrir l'un des meilleurs contrats au monde.

En interne, la démarche ne passe pas puisque le champion du monde 2018 n’avait pas besoin de signifier par courrier sa volonté de ne pas activer son année optionnel, qu’il pouvait lever unilatéralement. Ainsi, il avait jusqu’au 31 juillet pour signifier ce qu’il souhaitait faire. Passer cette date, l’année optionnelle aurait été caduque.

Malgré les négociations en cours concernant son avenir, ce choix correspond à une tendance forte qui ressortait des discussions que Kylian Mbappé a pu avoir avec certains de ses proches tout au long de l’année. Il y a d’abord eu son mécontentement concernant le mercato d’été raté de la saison précédente qu’il avait évoqué à la veille de la rencontre de Ligue des champions face à la Juventus. Une déclaration sur laquelle il avait renchéri quelques minutes après l’élimination en huitièmes de finale de la C1 face au Bayern Munich.

En 2021, il souhaitait partir et que Paris y trouve son compte

Avant cela, quelques heures avant le coup d’envoi de la seconde rencontre européenne contre Benfica, les envies d’ailleurs du joueur avaient déjà filtrés dans l’ensemble des médias, traduisant un ras-le-bol sur le fonctionnement du club, la compétitivité de l’équipe mais aussi son positionnement quelques jours après le fameux hashtag « pivotgang » consécutif à un match nul à Reims.

Pourquoi donc avoir fait parvenir cette lettre trois jours après l’ouverture du mercato estival? En 2021, lorsque Mbappé avait souhaité rejoindre le Real Madrid au mois d’août, il en avait également informé son club afin qu’il puisse récupérer une indemnité et y trouver son compte. Cette fois, la manoeuvre est identique et du côté de PSG, on ne prendra pas le risque de voir partir le Français libre. A moins d’un improbable retournement de situation comme seul Paris sait le faire, Kylian Mbappé est sur le marché des transferts.