Scandale : la cantine de Manchester United sert du poulet cru

Manchester s'est vu attribuer une étoile en matière d'hygiène alimentaire après avoir servi du poulet qui était "impropre à la consommation ".

Selon le Manchester Evening News, les Red Devils ont été reconnus coupables d'avoir servi des cuisses de poulet crues à 30 personnes lors de l'événement "SHE" du 21 novembre 2023, à Old Trafford, à l'occasion du North West Safety Health Environment Show. Les inspecteurs ont traité l'incident avec une poigne de fer, ce qui a fait chuter la note d'hygiène alimentaire du club de football de cinq à un.

Bien qu'environ 300 morceaux de poulet aient été préparés pour l'événement, seuls trois plateaux, contenant chacun environ 15 morceaux, ont fait l'objet de contrôles appropriés. Par conséquent, 17 plateaux contenant environ 255 morceaux de poulet n'ont pas été inspectés et la température n'était pas conforme aux normes avant d'être servie. Huit participants ont d'abord signalé le problème au personnel, mais leur plainte est restée lettre morte. Par la suite, 30 personnes des zones "VIP" et "non VIP" ont également signalé le même problème.

À la suite de ces plaintes, des inspecteurs de l'hygiène alimentaire ont visité le club trois jours plus tard, et la Food Standards Agency a annoncé plus tard la nécessité d'une "amélioration majeure" dans le club. Le rapport intitulé "Intervention en matière d'hygiène alimentaire et/ou de normes alimentaires" indique ce qui suit : "Les personnes qui consomment ces aliments courent le risque de consommer des campylobactéries et/ou des salmonelles, car les aliments n'ont pas subi un processus de cuisson complet et sont donc impropres à la consommation humaine. Vous devez veiller à ce que les aliments soient bien cuits avant d'être servis aux clients".

Malgré ces préoccupations, la propreté et l'état des installations et du bâtiment ont été jugés "bons" par les autorités. Cependant, United a minimisé les plaintes en affirmant qu'il s'agissait d'un "incident isolé" et a assuré que la négligence avait été corrigée. Un porte-parole du club a déclaré : "Manchester United possède l'un des services de restauration les plus importants et les plus expérimentés du sport mondial, avec plus de 250 000 personnes qui mangent dans les restaurants du stade et plus de 300 événements externes organisés avec succès chaque année."

"Chaque jour de match, la restauration est appréciée par plus de 8 000 personnes, servies par 28 cuisines réparties dans le stade, et le club est fier des normes élevées et du classement 5 étoiles en matière d'hygiène alimentaire qui nous a été décerné au cours des huit dernières années. Il s'agit d'un incident isolé, et le point de défaillance a été identifié et traité. Tout le monde au club est déterminé à retrouver le plus rapidement possible son statut d'établissement 5 étoiles en matière d'hygiène alimentaire. Pour atteindre cet objectif, nous procédons actuellement à un audit alimentaire indépendant afin d'identifier d'autres possibilités d'amélioration."