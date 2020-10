Sassuolo - Maxime Lopez sous le charme de Roberto De Zerbi

Formé à l'OM, Maxime Lopez a rejoint Sassuolo cet été. Un choix motivé par la présence de Roberto De Zerbi, entraîneur réputé pour son jeu offensif.

Enfant de l' , Maxime Lopez (22 ans) s'en est allé cet été. Le milieu de terrain formé au club s'est en effet engagé en faveur de , pensionnaire de , lui qui était notamment courtisé par le depuis plusieurs mois. Présenté ce week-end par son nouveau club, le Français a expliqué son choix.

"De Zerbi est un excellent entraîneur et un grand tacticien"

Selon lui, c'est le discours de son entraîneur Roberto De Zerbi qui a été décisif dans sa venue. "Tout a commencé avec son intérêt. Je lui ai parlé au téléphone et au bout de cinq minutes, je voulais déjà venir ici. J'ai surtout été frappé par son idée de jeu. Nous avons la même vision du football : De Zerbi est un excellent entraîneur et un grand tacticien", a d'abord expliqué le milieu de terrain, convaincu par le style de jeu propre à l'équipe de Sassuolo, basé sur les risques et l'allant offensif.

"Je n'ai entendu que des choses positives à son sujet, même de la part de mes amis qui jouent dans le championnat italien. Et j'ai vu beaucoup de matchs de Sassuolo : j'aime la façon dont l'équipe sait prendre ses responsabilités, en prenant des risques", a ensuite apprécié Maxime Lopez devant la presse. Difficile de lui donner tort, tant Sassuolo s'est imposé au fil des années comme l'une des équipes les plus séduisantes du championnat italien ces dernières années. À lui de réussir à s'y intégrer.