Salzbourg - Brest (0-4) : Les Brestois cartonnent en Autriche et enchainent

Salzbourg et le Stade Brestois étaient aux prises, mardi soir, à l’occasion de la 2e journée de Ligue des champions. Score final, 0-4.

Le Red Bull Arena servait de cadre au choc de la deuxième journée de Ligue des champions (nouveau format) entre le RB Salzbourg et le Stade Brestois. Au terme de ce duel en terre autrichienne, les Français rentrent avec les trois points après s’être imposés sur le score de 0-4. Une deuxième victoire de rang pour les Bretons après celle contre Sturm Graz (2-1) d’entrée.

Brest prend timidement confiance

Le Stade Brestois s’est fait peur en début de jeu, mais ils ont fini par prendre le dessus. Après dix minutes de jeu, le RB Salzbourg a déjà ouvert le score. Mais Anthony Taylor aura annulé le but pour une position de hors-jeu des Autrichiens. Brest se fait peur une fois encore, six minutes après. Le capitaine de Salzbourg fait une percée solitaire exceptionnelle et essaye de conclure tout seul mais sa frappe flirte avec la lucarne de Bizot (16e). Konaté a aussi manqué l’ouverture du score pour les Autrichiens quand il est rentré dans la surface et croisé sa frappe, qui n'est pas cadrée (19e).

Getty

Mais Brest aura surpris Salzbourg. Ajorque, lancé sur l'aile gauche sur le contre brestois, réalise une ouverture splendide de l'extérieur du gauche pour Sima, parti plein axe. Le Sénégalais résiste au retour de Dedic à l'orée de la surface et élimine Blaswich d'un tir croisé du gauche. Brest ouvre ainsi le score (0-1, 23e). Alors que Oscar Gloukh a buté sur Bizot (37e), très sollicité dans cette première mi-temps, Abdallah Sima fera peur à Salzbourg. Bien servi par Romain Del Castillo, le Sénégalais a tenté sa frappe à ras de terre du gauche qui passe e peu à gauche du cadre (38e). Marco Bizot va s'imposer une fois encore devant Bidstrup, qui a tenté la reprise trop écrasée du plat du pied gauche stoppée des gants par le portier brestois (41e). Les Brestois ont tenu jusqu’à la pause, gardant l’avantage au score (0-1).

Brest s’est fait peur, mais assomme Salzbourg

De retour des vestiaires, le Stade Brestois aura subi la pression autrichienne, mais Bizot a toujours répondu présent sur sa ligne. Après une énorme erreur de relance, le portier de Brest se rattrape et sauve son équipe. Le drapeau de l'assistant se lève ensuite pour signaler une position de hors-jeu (55e). Julien Le Cardinal interviendra de justesse devant son but afin de contrer la reprise du droit de Bobby Clarke (58e). Mais Brest doublera la mise. Mama Baldé déborde sur l'aile droite et fixe Samson Baidoo avant de placer un centre, au sol, que Leandro Morgalla ne parvient pas à stopper correctement. Camara profite de cette erreur et décoche une frappe croisée du droit qui file dans l'angle opposé (0-2, 66e).

Getty

Quatre minutes plus tard, Abdallah Sima corse l’addition pour les Bretons. Alerté dans l'axe par la remise de Ludovic Ajorque, Hugo Magnetti décoche un tir puissant du droit, au sol, que Janis Blaswich repousse mal des poings. L’ailier droit sénégalais a suivi et trompe à nouveau le gardien allemand avec une reprise tendue du droit et inscrit le doublé (0-3, 70e). Cinq minutes après, Pereira Lage a enfoncé le clou. Bien servi par Mama Baldé avec une passe en retrait, l’ancien international U21 portugais alourdit le score pour les Brestois (0-4, 75e).

Le score est resté ainsi (0-4) jusqu’au coup de sifflet final. Brest devient le premier club français à remporter ses deux premiers matchs en Ligue des champions depuis Strasbourg en 1979.