Brest - Sturm Graz (2-1), baptême de feu réussi pour les Brestois

Brest vs Sturm Graz

Brest a entamé de bon pied son parcours en Ligue des Champions, dominant Sturm Graz à domicile (2-1).

L’histoire européenne de Brest a commencé ce jeudi. Et elle a commencé de la meilleure des façons. Pour son premier match en Ligue des Champions, disputé au Stade Roudourou de Guingamp, les Finistériens n’ont pas manqué à leur tâche. Ils se sont imposés avec mérite 2-1, au bout d’une partie relativement maitrisée.

Magnetti a libéré les locaux

Certes, l’adversaire en face n’était pas un ogre. Sturm Graz est peut-être champion d’Autriche, mais il n’a peut-être pas le niveau pour évoluer au plus haut niveau européen. Cela n’enlève rien au crédit des hommes d’Eric Roy. Ces derniers auraient pu être inhibés par l’enjeu. Cela n’a pas été le cas. Ils ont sorti un match très sérieux, avec beaucoup d’entrain et d'enthousiasme.

Les locaux ne sont pas restés spectateurs. Ils ont été entreprenants de bout en bout. Et leur ouverture du score, symbolise idéalement cet esprit d’initiative. A la 23e minute, consécutivement à un ballon mal dégagé après une touche, Hugo Magnetti a contrôlé le cuir de la poitrine pour ensuite placer une frappe imparable. Le ballon a fini au ras du poteau et le public brestois pouvait jubiler.

Cette réalisation, Brest n’a cependant pas pu la savourer trop longtemps. Sturm Graz a pu recoller au score juste avant la pause. Sur l’une des rares actions où ils ont été pris à défaut derrière, les Finistériens ont dû céder. Le Suisse Edimilson Fernandes a détourné dans ses propres filets un tir de Boving.

Brest a maitrisé son sujet

Le troisième du dernier championnat de France ne pouvait pas se contenter de ce score de parité. Au retour des vestiaires, il est reparti à l’abordage. Un visage conquérant pour lequel il a été récompensé. A la 56e minute, ils repassaient devant au tableau d’affichage grâce à Abdallah Sima. Héritant d’un ballon de Ludovic Ajorque, le Sénégalais a réalisé un vrai numéro d’attaquant dans la surface. Dos au but, il a protégé le ballon, pour ensuite se l’emmener au-dessus de son vis-à-vis avant d’armer une frappe en pivot. Cela a fait mouche.

2-1, le score n’a ensuite plus évolué dans cette rencontre. Brest avait le choix entre continuer à attaquer ou alors se recroqueviller derrière pour protéger le score. Il a su finalement combiner les deux tâches avec métier, comme s’il était un habitué de ces joutes européennes. Kamory Doumbia a notamment manqué de peu de breaker à la 89e. C’était juste avant le carton rouge pris par les visiteurs. La victoire ne pouvait dès lors plus échapper aux locaux et elle a été particulièrement savoureuse au coup de sifflet final. Espérons qu’elle en appellera d’autres dans cette belle compétition.