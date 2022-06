Saint-Etienne : Wahbi Khazri vide son sac

Le meneur de jeu des Verts est revenu sur la relégation de l'ASSE et s'est défendu d'avoir négocié une prime de maintien pour les joueurs.

Un monument de la Ligue 1 est tombé. L'AS Saint-Etienne évoluera la saison prochaine en Ligue 2. Les Verts n'ont pas réussi à se maintenir lors du barrages face à Auxerre et évolueront en deuxième division la saison prochaine au grand dam des supporters stéphanois. L'ASSE n'était pas loin de réussir une mission impossible à la trêve, mais a finalement échoué dans le sprint final. Dans une interview accordée à RMC, Wahbi Khazri a tenu à rétablir certaines vérités après la relégation de l'ASSE.

"J'ai négocié une prime pour tous les salariés"

"Pascal Dupraz a fait son maximum, il a remis l’équipe sur le droit chemin, on a réussi à accrocher cette place de barragiste. Je pense que même si on avait mis Pep Guardiola ou Mourinho, ils n’auraient pas fait mieux. Il faut qu’on assume, on est tristes et désolés pour les supporters. C'est un club mythique. C'est facile de dire qu'on est triste, mais c’est vraiment sincère. Une descente, dans une carrière, ça marque. Je pense que tous les joueurs dans le vestiaire étaient affectés par cette relégation", a avancé le meneur de jeu de l'ASSE.

Débordements à Saint-Etienne après la descente

Wahbi Khazri a tenu à démentir avoir réclamé une prime de maintien pour les joueurs : “Je suis venu pour rétablir la vérité. Dieu merci je gagne bien ma vie, je n'ai menacé personne pour avoir mon salaire. Les joueurs du vestiaire m’ont dit qu’en tant que capitaine, ça serait bien de voir s’il y a une prime de maintien. Je leur ai dit qu’on est dernier, franchement une prime c’est compliqué. Je suis allé voir Loïc Perrin (coordinateur sportif des Verts) pour qu'on récompense les kinés, les femmes qui s'occupent de notre linge et les autres salariés".

"Je pense qu'il faut vendre le club"

"Je trouvais que ça pouvait faire une carotte pour les joueurs de récompenser ces gens-là avec une prime de 2 000 ou 3 000 euros, joueurs compris. Si y en a qui dis que je mens, il peut me le dire entre quatre yeux, il n'y a aucun soucis. J'ai joué dans beaucoup de clubs, je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Je suis là pour éclaircir les choses, j'assume le fait qu'on est pas fait le boulot sur le terrain. Dans leur titre (L'Equipe, NDLR), je suis venu pour négocier une prime pour les joueurs. Dire que le club a pensé à une prime pour les salariés, c’est faux. C’est moi qui l'ai demandée", a ajouté l'international tunisien.

Wahbi Khazri en a profité pour mettre un tacle aux propriétaires du club et pense qu'il est temps de passer la main : "Je suis navré d'avoir fait descendre le club avec mes coéquipiers. On n'a pas fait le boulot, ça c'est la vérité. Moi, je pense sincèrement qu’il faut vendre le club. Quand tu es président ou actionnaire, il faut aimer le club, être présent, derrière les joueurs".

"Roland Romeyer est amoureux du club. Bernard Caiazzo je ne peux parler à sa place, je ne le connais pas, je ne l’ai pas vu. Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Je pense que ce club mérite d’avoir un président ou des actionnaires qui sont présents parce Saint-Etienne a l'un des meilleurs public en France avec Marseille, Strasbourg et Lens", a conclu le Tunisien.