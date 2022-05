"J'ai regardé le match avec mes pilules pour mon cœur" : Guy Roux raconte comment il a vécu la montée de l'AJ Auxerre en Ligue 1

Entraîneur mythique de l'AJ Auxerre pendant plus de 40 ans, Guy Roux a raconté comment il avait vécu le retour de son ancien club en Ligue 1.

Le dimanche 29 mai, l'AJ Auxerre a validé son retour en Ligue 1 en éliminant l'AS Saint-Etienne lors des barrages L1/L2 aux tirs au but.

Un match qu'a regardé avec une attention toute particulière Guy Roux, l'homme qui a fait passer l'AJ Auxerre de la Division d'Honneur à la Ligue 1, lui offrant au passage tous ses trophées (doublé Coupe-Championnat en 1996 plus trois autres Coupes de France en 1994, 2003 et 2005).

Désormais âgé de 83 ans, Guy Roux, qui a quitté l'AJA en 2005, a confié à la chaîne Public Sénat comment il avait vécu cette rencontre qui permet à Auxerre de retrouver l'élite après dix ans de Ligue 2 : « Je ne suis pas allé au match. J'ai un peu fatigué mon cœur avec toutes mes activités. [Mon cœur], on me l'a même sorti à un moment et on l'a mis à 7 degrés, on l'a remis. Je fais attention : « on m'a dit attention, pas d'émotion extraordinaire… », alors un match comme ça ! »

« J'avais été bien au match aller, parce que je me disais il y a le match retour ; de toute façon il n'y aura pas le résultat. Mais au match retour, j'ai eu peur, je ne suis pas allé à Saint-Etienne et j'ai regardé le match chez moi tranquille tout seul, avec des pilules à côté quand même. Et puis quand on a marqué le but, à la 52e minute, j'étais calme, aucune accélération cardiaque et là j'ai mis mes tennis, et je suis parti, j'ai fait trois kilomètres, non pas de footing mais de marche. Je suis revenu pour les prolongations.

« J'avais peur de trop m'exciter et de me mettre en danger et alors là alors quand je suis revenu j'avais laissé ma télé allumée. J'ai vu qu'on préparait les prolongations, « allez, je vais regarder ». Et puis après les penalties ça n'a rien fait. J'avais confiance parce que j'avais étudié les conditions psychologiques de l'équipe adverse comme si j'étais l'entraîneur, et je me suis dit : « S'ils n'ont pas deux zéro ou trois zéro, après ils vont avoir peur ! Le public qui les soutenait a senti qu'ils allaient se faire croquer ce qui en fait s'est un peu produit », a-t-il ajouté.