Sadio Mané règle ses comptes avec Manchester United

Alors que l'attaquant brillait à Southampton, les Red Devils étaient très intéressés par l'international sénégalais. Mais Mané a révélé qu'il n'était « pas convaincu » par l'affirmation de son entraîneur de l'époque, Louis van Gaal, selon laquelle il serait un titulaire indiscutable.

Mané convoité par les géants de Premier League

Mané a rejoint Southampton en provenance du Red Bull Salzbourg en 2014 pour un montant légèrement inférieur à 12 millions de livres sterling (15,5 millions de dollars), un record pour le club à l'époque, et a inscrit 25 buts en 75 apparitions. Mais avant de rejoindre Anfield pour un montant pouvant atteindre 36 millions de livres sterling (47 millions de dollars) en juin 2016, Mané avait eu l'opportunité de rejoindre Manchester United l'année précédente. Cependant, il semblait douter de pouvoir jouer à la place de joueurs comme Wayne Rooney, Robin van Persie et Angel Di Maria à Old Trafford. Sa patience s'est avérée judicieuse, puisqu'il est devenu l'une des légendes de Liverpool, menant le club à la victoire en Premier League et en Ligue des Champions en six ans.

Outre Rooney, Van Persie et Di Maria, Manchester United comptait également dans ses rangs des attaquants comme Memphis Depay et Anthony Martial, ce qui a semé le doute chez Mané.

La star d'Al-Nassr a déclaré à ESPN : « Manchester United m'a appelé à ce moment-là, je parlais avec Van Gaal. Rooney était là. Et Di María aussi. Et… et Depay également. Après avoir échoué à me recruter, ils ont acheté Martial. Van Gaal m'a appelé et m'a dit : “Mané, comment vas-tu ? Que fais-tu ?” Il a ajouté : “Je veux que tu viennes à Manchester United.” J'ai répondu : “Vraiment ?” Il a dit : “Oui.” J'ai dit : “D'accord.” » Je parlais à mon agent. [Van Gaal a dit] : « On verra ce qui est le mieux, car je sais que tu es un bon joueur et que tu peux aider l’équipe, et nous pouvons aussi t’aider à progresser.»

« Alors j’ai dit : “OK, ma question est la suivante : vous avez Depay, Rooney, Di María, Van Persie, je crois qu’ils sont tous pareils. Où est-ce que je vais jouer ?” C’était ma question, parce que moi, je veux jouer. Il a dit : “Je connais ton talent, tu es bon. Mais si tu t’entraînes bien, si tu fais bonne impression, tu joueras. Mais nous avons un autre joueur qui est aussi très bon.”

« Son explication ne me convainquait pas. J’en ai parlé à l’entraîneur, mais il m’a dit que je jouerais si j’étais bon, sinon… Mais à ce moment-là, je n’étais pas prêt, je peux le dire. J’étais jeune. J’avais encore besoin d’être encadré. Et d’une ou deux années de plus pour devenir celui que je voulais être. » Comme j'étais encore à Southampton, je n'étais pas régulier. Et puis on s'est dit : « OK, on verra bien. »