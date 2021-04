Rummenigge répond à la rumeur Klopp au Bayern Munich

Le champion de Bundesliga devrait voir Hansi Flick partir cet été, les envoyant sur le marché pour trouver un autre entraîneur.

Le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, affirme qu'aucune décision n'a été prise quant à savoir qui le club ciblera en tant que prochain entraîneur du club bavarois, des spéculations suggérant que le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, pourrait entrer dans la conversation. L'homme qui est actuellement sur le banc de touche du champion d'Angleterre en titre à Anfield a indiqué qu'il était déçu de voir ses dirigeants adhérer à la nouvelle proposition de Super League.

Des questions ont déjà été posées sur l'avenir de l'Allemand dans la Mersey lors d'une saison de test pour les Reds, bien qu'il soit lié à un contrat jusqu'en 2024, et un retour aux sources pourrait être d'actualité en tant que successeur de Hansi Flick - qui a déjà déclaré son intention de quitter le Bayern Munich cet été, après l'élimination des Bavarois en quarts de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain et suite à des désaccords avec son directeur sportif.

Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles Jürgen Klopp serait courtisé par le club bavarois et serait dans sa short-list, Karl-Heinz Rummenigge a déclaré au Corriere della Sera : "Nous n'avons pas encore décidé de l'entraîneur, nous gagnons d'abord le championnat et ensuite nous décidons quoi faire. Bien sûr, il a dit des mots forts contre son club". L'intérêt du Bayern Munich pour l'Allemand ne date pas d'hier et s'il y a une ouverture, nul doute que le club allemand sautera sur l'occasion.

Le patron de Liverpool, qui s'est prononcé dans le passé contre le manque de concurrence qu'une Super League apporterait, a déclaré lundi à Sky Sports qu'il pouvait comprendre pourquoi une opposition généralisée avait été faite aux plans élaborés par l'élite européenne. Il a, cependant, juré de ne pas quitter un rôle à Anfield, en disant : "Je suis dans le football depuis 20 ans, et souvent les propriétaires ont pris des décisions sans me le demander. Je ne veux pas être impliqué dans ces choses, je ne les comprends pas, je suis un joueur de football, il ne s'agit pas de laisser tomber".

"Je suis ici en tant qu'entraîneur et manager de football, et je le ferai tant que les gens me le permettront. J'ai entendu dire aujourd'hui que je démissionnerais ou autre chose. Si les temps deviennent encore plus difficiles, cela me rend encore plus collant et je vais rester ici. Je me sens responsable de l'équipe, responsable du club et de la relation que nous entretenons avec nos fans. C'est une période très difficile, mais j'essaierai d'aider à régler le problème", a ajouté le technicien allemand.

Aucun club allemand ne s'est inscrit pour une compétition qui pourrait être mise en place de 2021-2022, le Bayern et le Borussia Dortmund déclarant leur opposition aux plans. Rummenigge a réitéré que personne à l'Allianz Arena n'envisage de rejoindre six équipes de Premier League et trois de Serie A et de La Liga dans un tournoi en marge de l'UEFA : "Nous ne sommes pas à l'intérieur parce que nous ne voulons pas en faire partie. Nous sommes heureux de jouer en Bundesliga, une entreprise "pain et beurre", comme le disent les Britanniques. Nous sommes heureux de faire la Ligue des champions et n'oublions pas la responsabilité envers nos supporters, qui sont généralement contre une telle réforme. Et nous ressentons également la responsabilité envers le football en général".