Bayern Munich - Hansi Flick sur le départ, les raisons de la discorde

L'entraîneur du Bayern Munich a annoncé son désir de quitter le club au terme de la saison. En interne, les désaccords étaient devenus trop nombreux.

Les préoccupations contractuelles de Hansi Flick et son mécontentement face à la gestion du Bayern Munich vis-à-vis de David Alaba et Jerome Boateng ont été révélés à la suite de sa décision de démissionner de son rôle de manager. Samedi, Hansi Flick avait en effet annoncé son intention de quitter l'Allianz Arena au terme de la saison.

À lire aussi : Quels clubs sont dans la Super League ?

Le club bavarois a depuis condamné le technicien de 56 ans, lui reprochant notamment d'avoir rendu l'information publique, alors que des rumeurs persistantes laissent entendre qu'il serait sur le point de remplacer Joachim Low en tant que nouveau sélectionneur de l'Allemagne après le championnat d'Europe de cet été.

De nombreux désaccords à l'origine de son départ

Goal et SPOX ont appris que les doutes de Hansi Flick sur le fait de rester aux commandes du Bayern ont été soulevés pour la première fois avant qu'il ne signe un contrat de trois ans en avril 2020. L'Allemand était alors intérimaire depuis le mois de décembre précédent et ne voulait à l'origine rester que jusqu'à la fin de la saison.





Hansi Flick a finalement été persuadé de s'engager sur la durée dans le club et a fini par livrer un triplé en Bundesliga, DFB-Pokal et Ligue des champions après la reprise de la campagne 2020-21 après la pause imposée par le coronavirus. Il est en passe de remporter à nouveau la Bundesliga, avant de quitter ses fonctions.

L'article continue ci-dessous

Une relation avec Salihamidzic devenue intenable

David Alaba et Jerome Boateng devraient faire de même, le premier ayant exprimé le désir de relever un nouveau défi et le second prêt à devenir un agent libre. Goal et SPOX peuvent confirmer que Hansi Flick a été en désaccord avec le conseil d'administration du Bayern pour ne pas avoir présenté à l'un ou l'autre des joueurs des offres d'extension de contrat appropriées. L'Allemand n'a pas non plus apprécié les critiques de ses dirigeants à l'encontre de Pini Zahavi, agent de David Alaba.

Le dernier facteur principal qui a conduit à la décision de Hansi Flick est la tension qui menaçait de déborder entre lui et le directeur sportif du Bayern, Salihamidzic. Les deux hommes sont en désaccord sur plusieurs points, y compris sur la politique de transfert du club. Des désaccords qui ont donc poussé l'entraîneur à lâcher prise.