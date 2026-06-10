À quelques jours de son entrée en lice contre le Japon, prévue le 14 juin, le camp néerlandais à Kansas City est en alerte.

Les blessures ont déjà contraint Ronald Koeman à remanier son effectif, puisque Jurrien Timber et Xavi Simons sont d’ores et déjà forfait.

Selon le journal Marca, le poste de gardien de but suscite également des interrogations : Verboorn est à son tour touché.

Le gardien titulaire n’a pas participé à la séance collective de mercredi et a travaillé individuellement en salle.

Ronald Koeman a déclaré hier : « Ce n'est qu'une blessure légère, mais nous ne savons pas s'il pourra jouer. Je pense qu'il jouera, même si nous évaluerons son état au jour le jour. »

Il a ajouté : « Nous n’avons pas encore décidé qui jouera ; nous en discuterons avec les gardiens lors de notre réunion ce soir. »

Sa forme est pourtant cruciale pour les ambitions des Pays-Bas : titulaire depuis octobre 2023, le joueur de 23 ans s’est imposé comme un pilier de la défense néerlandaise.

Ses performances lors de l’Euro 2024 ont été impressionnantes, avec deux clean sheets, dont un face à la France.

Tant que l’incertitude persiste, Rofs et Flecken se profilent comme les deux options de Koeman pour garder les cages de l’équipe nationale néerlandaise.

Rooft a réalisé une excellente saison avec Sunderland, a intégré la sélection en septembre dernier et a disputé son premier match le 3 de ce mois-là. Quant à Flekken, il compte douze sélections, mais n’a jamais fait partie des priorités de l’entraîneur.