Ronald Koeman effectue un unique changement dans le onze de départ des Pays-Bas

Le sélectionneur Ronald Koeman a officialisé le groupe retenu pour la rencontre amicale face à l’Ouzbékistan, ce lundi soir. Un seul ajustement est opéré par rapport à l’équipe alignée contre l’Algérie : le onze de départ prévu pour la Coupe du monde est ainsi presque inchangé.

Comme prévu, Bart Verbruggen gardera les cages. Denzel Dumfries, de retour de suspension, remplace Mats Wieffer. Jan Paul van Hecke, courtisé par Tottenham Hotspur, est jugé apte et formera le cœur de la défense aux côtés de Virgil van Dijk. Micky van de Ven occupera le poste d’arrière gauche ce soir.

Jurriën Timber, blessé, a quitté le stage et ne figure pas sur la feuille de match ; il a été remplacé par Lutsharel Geertruida.

Au milieu, pas de surprise : Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders sont alignés, laissant Justin Kluivert sur le banc malgré son entrée convaincante contre l’Algérie.

En attaque, Crysencio Summerville obtient la confiance de Koeman, qui souhaite tester le duo Dumfries-Summerville. En pointe, Donyell Malen est préféré à Memphis Depay, encore convalescent. Cody Gakpo aura pour mission de créer le danger depuis le côté gauche.

Composition des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; De Jong, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Malen, Gakpo.