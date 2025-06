Rodrygo retourne sa veste, la décision choquante

Arsenal vs Real Madrid

Rodrygo a fait part au Real Madrid de son souhait de rester au club, malgré l'intérêt de Chelsea, d'Arsenal et d'autres clubs de Premier League.

Le Brésilien a connu une saison 2024-25 décevante et n'a plus joué depuis la finale de la Coupe du Roi le 26 avril, un départ semblant probable. Cependant, Marca rapporte que le club lui a donné l'occasion de retrouver le niveau attendu des joueurs du Real au cours des 45 prochains jours et que Xabi Alonso est ouvert à son maintien.

Plusieurs clubs de Premier League ont été pressentis pour le Brésilien, Arsenal étant en compétition avec Chelsea pour sa signature cet été. Manchester City a déjà été intéressé et pourrait revenir sur sa décision dans le cadre de sa reconstruction sous la direction de Pep Guardiola.

Rodrygo a été écarté de la première sélection brésilienne de l'ancien sélectionneur Carlo Ancelotti, la presse affirmant qu'il avait besoin de « récupérer sa forme physique et mentale ». Il aurait retrouvé une énergie nouvelle et a convaincu les dirigeants du Real Madrid de son désir de continuer à jouer pour le club. Le Brésilien devrait désormais faire partie de l'équipe d'Alonso pour la Coupe du Monde des Clubs, ce qui représente une opportunité de prouver pleinement qu'il est un joueur d'avenir au Real Madrid.

