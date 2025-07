Rodrygo, le cas désespéré

L'attaquant du Real Madrid Rodrygo Goes semble destiné à quitter le club cet été, mais sa destination reste une question qui complique considérablement son départ.

Le Brésilien a été très courtisé l'été dernier, Liverpool et Manchester City envisageant un transfert, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Bien que le nouvel entraîneur Xabi Alonso ait déclaré que Rodrygo serait « important » dans son équipe, l'attaquant de 24 ans n'a été titularisé qu'une seule fois lors des six matchs disputés par le Real Madrid dans le cadre de la Coupe du monde des clubs. Si l'on remonte à la finale de la Copa del Rey, son titularisation contre Al-Hilal est sa seule en 11 matchs. Les Merengues devraient rencontrer Rodrygo cette semaine pour discuter de son avenir.

Le principal prétendant lié à Rodrygo était Arsenal. Les Gunners étaient apparemment intéressés par lui, mais pas au prix de 90 millions d'euros fixé par le Real Madrid. Cadena SER affirme que ce prix est trop élevé pour les clubs de Premier League intéressés par lui et qu'Arsenal n'envisage plus sérieusement de le recruter. Leurs transferts de Viktor Gyokeres et Noni Madueke (Chelsea) ont considérablement réduit la nécessité de signer Rodrygo, même s'ils affirment que les chances ne sont pas totalement nulles.

L'article continue ci-dessous

L'intérêt de Liverpool dépend également d'autres transactions

Plus récemment, Rodrygo a été associé à un transfert à Liverpool, qui s'était renseigné sur sa disponibilité l'été dernier. Cependant, après avoir dépensé beaucoup d'argent pour Florian Wirtz, Liverpool s'intéresse désormais à Alexander Isak, de Newcastle United, deux transactions qui constitueraient des records pour le club. Si Liverpool venait à recruter Isak, cela exclurait également cette option.

Si Rodrygo reste, Alonso devra gérer un problème délicat dès le début. Jusqu'à présent, Alonso a principalement utilisé deux systèmes, un 3-5-2 et un 4-3-3 en termes généraux. Le premier ne convient pas naturellement à Rodrygo, contrairement à Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia, tandis que le second exigerait probablement que Rodrygo soit un ailier droit actif en défense, une tâche qu'il a eu du mal à accomplir jusqu'à présent. Le manager basque a clairement indiqué que Rodrygo ne faisait pas partie intégrante de ses plans, et il devra peut-être réparer ses relations avec le Brésilien.