Rodri brise le silence après la polémique sur son Ballon d’Or

Au centre d’une vive polémique depuis qu’il a remporté le Ballon d’Or, Rodri sort enfin de son mutisme.

Alors que Vinicius Junior était considéré comme le successeur de Lionel Messi au prix du Ballon d’Or, c’est Rodri, qui a remporté ce trophée individuel à la surprise générale, même si le milieu de terrain de Manchester City a connu une belle saison également. Critiqué comme n’ayant pas mérité ce prestigieux prix, le joueur espagnol sort du silence et calme le jeu.

Rodri dédie le Ballon d’Or à l’Espagne

Rodri est élu Ballon d’Or 2024 au Théâtre du Châtelet à Paris lundi soir. Mais pour certains acteurs et suiveurs du cuir rond, le milieu de terrain espagnol aurait volé le Graal à Vinicius Junior, qui serait le plus méritant. Face aux critiques, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid sort de son mutisme. Dans une interview accordée à AS, Rodri exprime sa joie d’être devenu le meilleur footballeur du monde. Même s’il n’a pas eu le vote du journaliste espagnol, le milieu de terrain dédie quand même le prix à toute l’Espagne.

« C’est un souvenir que je garderai pour le reste de ma vie. Une nuit qui restera avec moi pour toujours. L’aboutissement d’un travail de plusieurs années et de l’amour que j’ai toujours eu et que j’ai pour le football. C’est un rêve devenu réalité. Je suis heureux de ce que cela signifie pour ma famille, pour le football espagnol et pour moi. C’est le Ballon d’Or de toute l’Espagne », a déclaré celui qui a été félicité par Dani Carvajal au soir du sacre.