Robert Lewandowski et Pernille Harder remportent les prix des meilleurs joueurs Goal 50

Le buteur du Bayern Munich et l'attaquante de Chelsea viennent d'être récompensées pour leur excellente saison 2019-20.

Robert Lewandowski et Pernille Harder ont été couronnés vainqueurs du Goal 50 pour 2020.

L'attaquant du , Lewandowski, est venu à bout de la concurrence, incarnée notamment par milieu de terrain de , Kevin De Bruyne, et le quadruple lauréat de ce prix, Lionel Messi, pour remporter le prix masculin pour la première fois, et ce après une campagne 2019-20 exceptionnelle.

L'international polonais a marqué 55 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues, contribuant à l'incroyable triplé glané par l'équipe de Hansi Flick avec la conquête de la , de la DFB-Pokal et de la . Il devient le sixième vainqueur différent du prix masculin, qui existe depuis 2008, et succède au palmarès à des joueurs prestigieux tels que Messi, Cristiano Ronaldo, Wesley Sneijder, Luka Modric et le vainqueur de l'année dernière, Virgil van Dijk.

"Ça fait du bien - si vous remportez un titre individuel, c'est un autre accomplissement appréciable", a déclaré Lewandowski à Goal, dans une vidéo interview exclusive qui sera publiée le mercredi 11 novembre. "Le football est un sport d'équipe, mais ces récompenses supplémentaires comptent aussi pour moi. Cela montre que le travail acharné que vous faites chaque jour finit par payer. Tant que vous jouez au football, vous devez avoir faim. Après votre carrière, vous pouvez penser à ce que vous avez gagné. Atteindre le sommet est difficile, mais y rester est encore plus difficile".

Lewandowski est l'un des sept joueurs de l'équipe du Bayern de la saison dernière à se classer parmi les 25 meilleurs hommes, avec Thomas Muller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Alphonso Davies, tous inclus aux côtés de Thiago Alcantara, qui a quitté le club pour rejoindre cet été. .

C'est De Bruyne, cependant, qui termine à la deuxième place après une superbe saison à City et qui l'a vu égaler le record de Thierry Henry pour le plus grand nombre de passes décisives lors d'une campagne de , avec 20 "assists" à son compteur.

Messi complète le podium après être devenu le premier joueur de l'histoire de la à enregistrer plus de 20 buts et 20 passes décisives en une seule campagne - malgré une saison compliquée hors des terrains à Barcelone et qui a presque conduit au départ de l'Argentin.

Le reste du top cinq est composé de Neymar, qui a contribué à mener le à la finale de la Ligue des champions ainsi qu'à un triplé national, et à Ronaldo, l'attaquant de la ayant connu une autre saison hors norme devant le but.

Le coéquipier de Neymar, Kylian Mbappe, se classe sixième, tandis que le tenant du titre Van Dijk termine septième après avoir joué un rôle clé dans la conquête du premier titre de champion d' de Liverpool en 30 ans.

Le défenseur néerlandais est l'un des cinq membres de l'équipe de Jurgen Klopp de la saison dernière à figurer sur la liste, avec Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah et Jordan Henderson qui ont également primés pour leurs efforts.

Parmi les autres clubs qui comptent plus d'un représentant, citons les champions espagnols du (Karim Benzema et Sergio Ramos), les vainqueurs de la de la Juventus (Ronaldo et Paulo Dybala) et les géants de la du (Erling Haaland et Jadon Sancho).

Du côté des femmes, les performances exceptionnelles de Harder pour Wolfsburg au cours de la saison 2019-20 la voient devenir la deuxième gagnante du prix après le succès de Megan Rapinoe l'année dernière. L'internationale danoise, qui évolue maintenant de , a marqué 38 buts toutes compétitions confondues la saison dernière alors que Wolfsburg a réalisé un doublé national et atteint la finale de la Ligue des champions féminine.

"C'est toujours agréable de recevoir ces récompenses individuelles", a-t-elle déclaré à Goal, dans une interview vidéo exclusive qui sera publiée le jeudi 12 novembre. "Cela me montre que ce que je fais est la bonne chose et que je vais dans le bon sens. Bien sûr, pour gagner ces prix, tout dépend de l'équipe et de ses coéquipières. J'ai eu des coéquipières incroyables à Wolfsburg et j'ai passé un moment formidable là-bas."

Harder a résisté à la forte concurrence de l'attaquante d' Vivianne Miedema pour remporter le prix, la néerlandaise terminant deuxième après avoir fini la saison en tant que meilleur buteuse de la Super League féminine et de la Ligue des champions, tout en étant le meilleure passeuse de l'épreuve reine.

L'arrière latérale anglaise Lucy Bronze termine troisième, après avoir aidé à remporter quatre trophées - dont la Ligue des champions - avant de partir pour Manchester City au cours de l'été. Bronze est l'une des huit joueuses de l'équipe lyonnaise de la saison dernière à faire partie de la liste, Dzsenifer Marozsan, Wendie Renard, Saki Kumagai et Amandine Henry terminant tous dans le top 10.

Chelsea, championne de la WSL, compte quatre joueurs de son effectif de la saison dernière dans cette liste : Sam Kerr, Guro Reiten, Beth England et Ji So-yun rejoignant tous le nouveau coéquipier Harder parmi les 25 premiers.

Après que le coronavirus ait fait des ravages dans le calendrier sportif américain, et en particulier la National Women's Soccer League, il n'y a que trois membres de l'équipe USWNT vainqueur de la de l'année dernière. Crystal Dunn est la mieux placée, en 10e position. Elle est rejointe par Julie Ertz et Abby Dahlkemper, mais il n'y a pas de place pour la tenante du titre Rapinoe ou l'attaquante vedette Alex Morgan, qui a raté une grande partie de l'année en célébrant la naissance de son premier enfant.

Vous pouvez voir la liste complète des joueurs qui ont figuré dans Goal 50!

Le Goal 50 est un prix annuel qui réunit les 50 meilleurs joueurs masculins et féminins du monde. Les joueurs sont divisés en deux groupes de 25 personnes et classés en fonction de leurs réalisations de l'année précédente.

Les rédacteurs en chef et les correspondants des 42 éditions de Goal à travers le monde ont voté en fonction de la régularité de chaque candidat, des performances dans les grandes matchs, de son pedigree et du succès au niveau des clubs et au niveau international.