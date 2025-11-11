Robert Lewandowski, c'est terminé

Le Polonais a récemment déclaré ne pas encore penser à la saison prochaine, mais qu'il prendrait sa décision en fonction de son ressenti à la fin de cette saison.

Ces dernières semaines, la presse catalane a quasiment unanimement indiqué que le FC Barcelone n'avait pas l'intention de prolonger le contrat de Lewandowski à l'expiration de celui-ci cette saison. Le joueur de 37 ans a rappelé ses qualités dimanche soir en inscrivant un triplé lors de la victoire 4-2 contre le Celta Vigo, mais le Barça semble vouloir se tourner vers l'avenir.

Lewandowski désireux de rester au FC Barcelone

Selon Sport, Lewandowski estime avoir encore beaucoup à apporter au FC Barcelone et pourrait être utile une saison de plus. Bien que Lewandowski se batte pour une place de titulaire cette saison, il serait prêt à accepter une réduction de son temps de jeu et un rôle de remplaçant la saison prochaine afin de rester au club, si celui-ci recrute un joueur plus performant.

Nombreux sont les joueurs, à ce stade de leur carrière, qui rejoignent la Major League Soccer ou l'Arabie saoudite, où les exigences sont moindres et les salaires plus élevés. Un transfert au Moyen-Orient a notamment été évoqué à plusieurs reprises, mais le quotidien catalan affirme que cette idée ne séduit guère Lewandowski. Sa famille est installée à Barcelone, où elle a fait construire sa maison à Castelldelfels, et il ne souhaite pas les déraciner sans une alternative sérieuse.

Par conséquent, si Barcelone décidait de se séparer de Lewandowski, ce dernier pourrait, pour la première fois de sa carrière, envisager la retraite. Une autre option en Europe ne le tenterait que si elle lui offrait la possibilité de jouer au plus haut niveau sans déménager sa famille. La retraite pourrait donc être une option sérieuse, même si l'intérêt manifesté par l'Atlético de Madrid pourrait correspondre à ses critères pour un transfert en Europe.