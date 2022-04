Rio Ferdinand se prosterne devant le Liverpool de Jürgen Klopp

L'ancienne star de Manchester United, Rio Ferdinand, n'a pas caché son admiration pour Liverpool après sa prestation dominante en Ligue des champions mercredi, et pense qu'il n'y a aucune raison pour que le club ne puisse pas remporter un titre cette saison. Villarreal s'est imposé 2-0 à Anfield malgré la détermination de l'équipe de Liga, plaçant Liverpool dans une position confortable avant la demi-finale retour de la semaine prochaine.

Ferdinand et Owen sous le charme

La Ligue des champions est l'un des trois trophées que les Reds visent pour réaliser un quadruplé historique, après avoir déjà remporté la Carabao Cup. "C'est la meilleure équipe de Liverpool que j'ai jamais vue. Ils sont implacables avec et sans le ballon", a déclaré Ferdinand à BT Sport après le coup de sifflet final. "C'est la façon dont ils pressent les équipes, l'énergie, l'effort, l'application, on en est émerveillé".

"Cela [le quadruplé] doit être leur objectif. Ils vont se fixer cet objectif. S'ils y parviennent, ils seront immortels, ils seront au-dessus de tous ceux qui ont joué au football dans ce pays. Reste à savoir s'ils y parviendront. Mais ils sont en train de cocher des cases sur leur chemin pour le moment", a ajouté l'ancien capitaine des Red Devils.

L'ancien chouchou de Liverpool et de United, Michael Owen, également membre du panel BT Sport, est du même avis : "C'est la meilleure équipe que j'ai jamais vue sous un maillot rouge. Imaginez ça [le quadruplé]. C'est impossible... mais maintenant vous vous dites que ça peut arriver ? La façon dont ils jouent, la croyance, tu te dis que ça peut arriver ?"

Malgré leur domination, avec 73 % de possession de balle et 19 tirs contre un seul pour les visiteurs, Liverpool a eu besoin d'un coup de chance pour prendre l'avantage lorsque le centre de Jordan Henderson a dévié sur Pervis Estupinan et trompé Geronimo Rulli, qui a réussi à mettre la main sur le ballon avant qu'il ne franchisse la ligne.

"C'est une équipe très organisée et nous savions qu'elle nous rendrait la tâche difficile. Il était juste important de continuer et de croire que nous finirions par les briser. Nous l'avons fait avec deux bons buts", a déclaré Jordan Henderson à BT Sport après la victoire des Reds contre le sous-marin jaune.

"Le premier était un peu chanceux. Une bonne construction mais un peu de chance, sur le défenseur et le gardien je pense. Mais il faut un peu de chance quand une équipe joue avec un bloc bas. Nous l'avons eu et cela a soulevé le public. La majeure partie du match, la contre-pression était vraiment bonne. Cela leur a rendu la tâche difficile. Mais le match est toujours en cours et ce sera difficile à Villarreal", a conclu le capitaine des Reds