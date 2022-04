Une légende de Liverpool prie pour le maintien d’Everton

Jamie Carragher, l’ancien grand défenseur de Liverpool, ne veut pas voir Everton rétrogradé en Championship au terme de la saison en cours.

Les Toffees sont actuellement fortement menacés par une première descente depuis plus de 70 ans. Après leur défaite dans le derby contre les Reds dimanche, ils sont 18e au classement et à deux points de Burnley, le premier non reléguable.

Carragher serait « dévasté » sans Everton

L'équipe de Frank Lampard reste maitresse de son destin vu qu’elle défie les Clarets dans une confrontation directe. Malgré cela, à six journées de la fin, la situation est périlleuse. Le pire est donc à envisager.

En tant qu’ancien Red, Carragher aurait pu se réjouir des malheurs d’Everton mais ce n’est pas le cas. Il assure qu’il serait bouleversé si cette équipe venait à tomber en seconde division. Un point de vue qu'il pense que de nombreux fans de Liverpool partagent.

"Si vous me demandez, et je pense que beaucoup de fans de Liverpool sont sur la même longueur d’onde, alors je ne veux pas qu’Everton descende", a déclaré Carragher à Sky Sports.

"Pour moi, en tant qu'enfant, joueur ou par rapport au travail que je fais maintenant, le derby constitue toujours le sommet d’une saison. Si vous me disiez que nous n’aurons plus ces deux matches-là la saison prochaine alors je serais absolument dévasté", a-t-il ajouté.

Pour rappel, quand il était enfant, Carragher supportait les Toffees. Même après avoir intégré l’académie des Reds, il s’est présenté un jour avec la tunique bleue à l’entrainement.