Retour au Camp Nou sur fond de polémique sur le Barça

Le club catalan n'avait plus joué au Camp Nou depuis mai 2023, lors d'une victoire 3-0 contre le RCD Majorque, avant de quitter le stade pour rénovation. La capacité du Camp Nou sera portée à 105 000 places, mais le retour se fera progressivement, les premiers matchs se jouant avec une capacité réduite à 45 400 places.

Le FC Barcelone affrontera l'Athletic Club au Camp Nou ce week-end.

Ce retour coïncidera avec la venue de l'Athletic Club. Le FC Barcelone a passé la majeure partie des deux dernières années et demie à Montjuïc, à l'exception de quelques matchs à l'Estadi Johan Cruyff. Initialement, leur retour au Camp Nou était prévu devant 60 000 supporters le 29 novembre 2024, pour coïncider avec le 125e anniversaire du club. Cependant, des retards de travaux ont contraint le club à repousser sans cesse cette date, désormais fixée au 22 novembre. On ignore encore si le retour au Camp Nou aura lieu pour les matchs de Ligue des Champions, ou si l'UEFA attendra les phases finales pour prendre cette décision.

Colère face à la politique de billetterie du FC Barcelone

Ce retour n'a pas suscité l'enthousiasme général. Si les abonnés pourront assister au match comme d'habitude et que les membres bénéficieront d'une réduction de 20 %, les prix pratiqués ont provoqué la colère. Les billets les moins chers sont à 199 €, tandis que les plus chers atteignent 589 €, sans pour autant offrir une expérience VIP.

De plus, les supporters de l'Athletic Club ne pourront pas assister aux matchs. Comme l'a souligné Marca, 468 abonnés de l'Athletic Bilbao avaient participé à un tirage au sort pour gagner des billets pour le match, mais le FC Barcelone ne leur en attribuera aucun. Le club catalan justifie cette décision en expliquant que, compte tenu de l'état actuel des travaux de rénovation, il lui est impossible de prévoir des accès et des places séparées pour les supporters visiteurs. Il s'agit toutefois d'un choix délibéré : le Rayo Vallecano, par exemple, ne dispose pas de tribune réservée aux supporters visiteurs, mais leur attribue néanmoins des places, comme ce fut le cas pour le FC Barcelone en début de saison.