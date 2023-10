Rennes – PSG (1-3) : Très en colère, Luis Enrique dézingue ce journaliste

S’il a emporté tout le monde dans son sac pour ses débuts, Luis Enrique a commencé à être critiqué en France. L’Espagnol répond à ce journaliste.

Le Paris Saint-Germain était en déplacement à Rennes, dimanche soir, en clôture de la huitième journée de Ligue 1 de France. A l’issue du match, les Franciliens se sont relancés en s’imposant (1-3) devant le Stade Rennais. Mais Luis Enrique n’a pas loupé ce journaliste de Free Ligue 1.

Le PSG se relance et retrouve le podium

Pour ses dernières sorties, le Paris Saint-Germain n’a pas trop convaincu, que ce soit en championnat de France ou en Europe. Défaits par Nice au Parc des Princes (2-3) et contraints au partage des points par Clermont Foot (0-0) lors de la précédente journée, les Franciliens corrigés par Newcastle United (4-1) en Ligue des champions cette semaine, ont réussi à se relancer.

En effet, les hommes de Luis Enrique retrouvent du sourire lors du déplacement à Roazhon Park, dimanche, lors du match en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Bien qu’ils aient connu de difficultés au cours de la rencontre, les Rouge et Bleu ont réussi à s’imposer (1-3) devant les Rennais. Une victoire, qui permet au club champion de France de retrouver le podium avec 15 points à égalité du Stade Brestois, et à deux unités du leader, Monaco.

La colère de Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain a été vraisemblablement mis en difficulté par le Stade Rennais pendant la première demi-heure de jeu avant que les Franciliens n’arrivent à retrouver le chemin des filets deux minutes plus tard par le biais de Vitinha (32e) et Achraf Hakimi quatre minutes après, notamment 36e. Interrogé à la fin du match par un journaliste de Free Ligue 1 sur ce qu’il y a à corriger malgré la victoire, l’ancien coach du FC Barcelone se déchaîne.

« Tu vois seulement le négatif ! C’est incroyable ! A toutes les interviews ! C’est le type le plus négatif de l’histoire du football ! La dernière fois, on gagne 4-1 et il me dit qu’on méritait de perdre », a-t-il déclaré, tout furieux.

« Pour moi, Rennes a été meilleur que nous lors des 25 premières minutes. Et là je me dis : soit on s’améliore, soit ça va devenir compliqué. Mais ils ne sont pas des machines. Ces messieurs (il montre Ludovic Giuly et Rio Mavuba, ndlr) ont été joueurs. Le football est fait de circonstances. Les jeunes comprennent tout, c’est toi (Alexandre Ruiz) qui ne comprends rien. C’est ce que je pense quand tu me fais des questions », ajoute Luis Enrique.