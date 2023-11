Rennes : Florian Maurice trahit Bruno Génésio

Alors qu’il était censé suivre Bruno Génésio pour prendre la porte du club Rouge et Noir, Florian Maurice prend le contre-pied.

Directeur sportif du Stade Rennais FC, Florian Maurice, qui voulait quitter la direction des Rouge et Noir vient de surprendre par une nouvelle décision.

Génésio démissionne

Ne réussissant plus à donner du sourire du sourire aux supporters du club breton, Bruno Génésio a préféré quitter son poste d’entraîneur du Stade Rennais FC. En effet, après plusieurs jours d’indiscrétions, le club a officialisé la nouvelle la semaine écoulée.

« Bruno Génésio quitte ses fonctions d’entraîneur général du Stade Rennais F.C., il sera remplacé par Julien Stéphan. D’un commun accord avec le Stade Rennais F.C., et pour des raisons notamment personnelles, Bruno Génésio quitte ses fonctions d’entraîneur général », avait indiqué Rennes dans sa note officielle.

Maurice trahit Génésio

Si Bruno Génésio a pris la décision de partir pour laisser place à Julien Stéphan, qui a pris les commandes du club breton, le Directeur technique du Stade Rennais, Florian Maurice, qui était incertain pour sa position au sein du club breton, vient de se décider. La nouvelle a été donnée ce jeudi 23 novembre 2023 par le club à travers un communiqué sur son site internet.

« Après une courte période de réflexion, Florian Maurice a confirmé sa volonté de poursuivre ses fonctions de directeur technique auprès du Stade Rennais F.C., en accord avec la direction générale du club et son actionnaire », peut-on lire.

Une décision qui réjouit le président exécutif et Directeur général du club, Olivier Cloarec. « Je renouvelle ma totale confiance en Florian. Son attachement à l’équipe du Stade Rennais F.C. et sa contribution au projet du club sont très forts. Nous avons mis en place beaucoup de choses dans l’ensemble du secteur sportif depuis son arrivée. Nous sommes très attachés à pérenniser un mode de fonctionnement collégial pour poursuivre le développement du club à tous les niveaux, dans la durée. Aujourd’hui, l’urgence est de redresser les résultats du club en championnat et d’apporter tout le soutien nécessaire à Julien Stéphan, entraîneur que Florian connaît bien et avec lequel il a déjà collaboré. Je sais pouvoir compter sur les qualités et l’engagement de chacun de nos joueurs et de l’ensemble du staff pour y parvenir », a-t-il déclaré.