"Rendez-le moi", le président des Corinthians ne veut plus vendre Moscardo au PSG

Les Corinthians en ont marre du Paris Saint-Germain dans le dossier Gabriel Moscardo.

Arrivé au Paris Saint-Germain depuis fin d’année dernière, Gabriel Moscardo n’a pas encore été officialisé par le club francilien. Outrepassé par la façon de gérer le dossier par les champions de France, le président des Corinthians, Augusto Melo, demande à ce que son joueur revienne dans son club. Il ne veut plus que l’opération ait lieu.

La blessure de Moscardo qui bloque tout

Contrairement à Lucas Beraldo, qui a été officialisé comme le tout premier renfort du PSG pour ce mercato hivernal, son compatriote Gabriel Moscardo est toujours en stand-by au sein de la formation de la capitale. Le joueur avait annoncé une blessure au pied, qui nécessitait une opération qui devrait l’éloigner des terrains pour trois mois.

« Chers amis et supporters. Avec l’année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m’a offert l’incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels aux Corinthians. J’aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j’en suis convaincu. Bonne année à tous ! », avait -il écrit.

L'article continue ci-dessous

Getty

Face à cet état de choses, le PSG a lambiné dans le dossier. Alors que le club brésilien souhaite que l’opération soit vite bouclée, le club francilien veut, pour sa part, qu’une clause permettant de casser le deal soit incluse avant de faire signer le milieu de terrain. Ceci afin de se protéger au cas où le problème de Moscardo ne serait pas résolu.

Les Corinthians n’en peuvent plus !

La patience a de limites. C’est ce qu’on peut comprendre de la dernière sortie du président des Corinthians à propos du dossier Gabriel Moscardo au PSG. Sur l'émission Domingo de Globo, Augusto Melo demande aux dirigeants parisiens de lui rendre son joueur.

Getty Images

« J’ai demandé à ce qu’il revienne. S’il y a un risque là-bas, il y en a un ici. S’il y a un risque que nous ne soyons pas payés, laissons-le se rétablir ici et nous serons en meilleure position pour le vendre encore plus cher. Je lui ai demandé de revenir. Il est avec eux (le staff du PSG, ndlr), l’opération aura lieu, mais après… Alors rendez-le-moi. Je suis sûr que ce garçon est une réalité, il va revenir en forme et il sera vendu beaucoup plus cher qu’il ne l’est aujourd’hui. Dans deux mois, il sera de retour », a-t-il déclaré, tout furieux.