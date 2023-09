Reims – OL : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce dimanche, le Stade de Reims reçoit l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Les dernières news ici.

Sorti d’une victoire (1-2) contre le LOSC, le Stade de Reims donne rendez-vous à l’Olympique Lyonnais, ce dimanche, au Stade Auguste-Delaune II pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Un match déséquilibré sur papier vu le positionnement des deux équipes dans le classement.

Grosso et l’OL pour une première victoire

Auteur d’un début de saison plus ou moins satisfaisant, le Stade de Reims s’en sort pas mal en championnat de France. Les hommes encadrés par Will Still sont en confiance en ce début de saison en Ligue 1, même si tout n’est pas rose. En six sorties de Ligue 1, les Rémois se réjouissent avec trois victoires, un match nul et deux défaites. Ce qui les place à la cinquième position au classement avec 10 points acquis.

De son côté, l’Olympique Lyonnais traverse une énorme crise en ce début de saison. Les Gones n’ont pas encore connu la moindre victoire cette saison. Si Laurent Blanc a été démis de ses fonctions pour que le club retrouve le sourire, c’est loin d’être une réalité. Fabio Grosso, qui a nouvellement pris les commandes de la formation rhodanienne, va tenter de remettre le club sur les rails pour la saison en cours. Une victoire contre Reims marquerait la première de la saison pour l’OL, qui est 17e avec seulement deux unités au compteur après six journées.

Horaire et lieu du match

Reims – OL

7e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Auguste-Delaune II

A 13h française

Les équipes probables du Reims – OL

Reims: Diouf – De Smet, Abdelhamid, Okumu, Foket – Munetsi, Matusiwa, Teuma – Nakamura, Daramy, Ito.

OL: Lopes – Tagliafico, Diomande, Mata, Kumbedi – Tolisso, Maitland-Niles, Caqueret – Moreira, Balde, Cherki.

Sur quelle chaîne suivre le match Reims – OL

La rencontre entre Reims et l’OL sera à suivre ce dimanche 1er octobre 2023 à partir de 13h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.