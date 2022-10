Le record du monde que peut battre l'Argentine de Messi pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar

Si l'Argentine brille lors de la prochaine Coupe du monde, elle pourrait battre un record du monde appartenant à l'Italie.

C'est une Argentine en pleine bourre qui s'apprête à disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les hommes de Lionel Scaloni ont remporté la Copa América en 2021 puis la Finalissima en juin 2022 contre l'Italie.

L'Argentine chasse le record d'invincibilité de l'Italie

Une équipe italienne qui sera d'ailleurs absente de la Coupe du monde (pour la deuxième fois de suite) et qui pourrait voir l'Argentine lui piquer un record du monde.

La Squadra Azzurra est en effet l'équipe qui a aligné le plus de matches sans défaite à la suite : 37 entre 2018 et 2021.

Or, l'Argentine de Messi est actuellement sur une série de 35 matches sans le moindre revers. Le bilan argentin est le suivant : 11 victoires et 6 nuls lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, 6 victoires et 2 nuls lors de la Copa América 2021, 6 victoires et 3 nuls lors des matches amicaux et une victoire lors de la Finalissima.

La dernière défaite de l'Argentine remonte au 2 juillet 2019 lors lors de la demi-finale de la Copa América 2019. L'Albiceleste s'était inclinée 2-0 contre le Brésil, le pays organisateur.

Quand l'Argentine peut-elle battre le record de l'Italie ?

Avant la Coupe du monde, l'Argentine ne jouera qu'un seul match de préparation, le 16 novembre à Abou Dhabi contre les Emirats arabes unis. En cas de victoire ou de nul, cela portera la série d'invincibilité argentine à 36 matches.

L'Argentine affrontera lors de la première journée de la Coupe du monde l'Arabie saoudite (22 novembre 2022) et pourrait égaler à ce moment-là le record de l'Italie.

C'est donc lors de la deuxième journée de la phase de groupes, le 26 novembre 2022, face au Mexique, que l'Argentine pourrait devenir la première sélection au monde à rester invaincue pendant 38 matches.

Les plus longues séries d'invincibilité des sélections

• Italie : 37 matches entre 2018 et 2021

• Argentine : 35 matches depuis 2019, série en cours

• Brésil : 35 matches entre 1993 et 1996

• Espagne : 35 matches entre 2007 et 2009

• Algérie : 35 matches entre 2018 et 2022